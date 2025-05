Poľnohospodárska a potravinárska komora pôjde do Bruselu protestovať

Bratislava 19. mája (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) bude v utorok (20. 5.) protestovať v Bruseli proti zámeru Európskej komisie, ktorá plánuje zmeniť spôsob financovania európskeho poľnohospodárstva. V pondelok to uviedol na tlačovom brífingu predseda SPPK Andrej Gajdoš. Pripomenul, že protest v rámci takzvanej bleskovej akcie sa uskutoční v blízkosti kruhového objazdu v centre Bruselu na Schumanovom námestí.



„Toto je pre európskych producentov potravín absolútne nepredstaviteľné a neprijateľné. Pokiaľ Európska komisia nepripraví silný, samostatný a udržateľný rozpočet pre agropotravinárov, tak v čase globálnych svetových hrozieb pôjde o ohrozenie potravinovej bezpečnosti Európskej únie,“ vysvetlil Gajdoš.



Protestom chce SPPK vyjadriť nesúhlas so zmenou spôsobu financovania európskeho poľnohospodárstva, pričom spojiť by sa mohli už existujúce európske fondy, ktorých je okolo 530, do jedného takzvaného „superfondu“, čo by mohlo ohroziť financovanie poľnohospodárstva. Návrh centralizovať financovanie EÚ do jedného fondu by mohol podľa komory ponúknuť rozpočtovú flexibilitu, avšak hrozí, že spoločná poľnohospodárska politika (SPP) bude mať v širšom rámci menšie zameranie a záruky bez spoločnej vízie.



Nahradenie dvojpilierovej SPP jednotným modelom národného programovania by oslabilo jednotný trh, oddialilo kľúčové investície a vytvorilo hlboké rozdiely medzi členskými štátmi. Zároveň by to ohrozilo aj príjmy a udržateľnosť miliónov poľnohospodárov a ohrozilo stabilitu agropotravinárskeho reťazca.



Komora dodala, že bez jasnej a chránenej rozpočtovej položky na podporu európskeho poľnohospodárskeho rámca by sa európska poľnohospodárska politika mohla zrútiť ako domček z kariet, čo je aj hlavná myšlienka protestu. Symbolizuje totiž kolaps poľnohospodárskej politiky EÚ v prípade, že nebude vyčlenený rozpočet na SPP. Konštrukcia v podobe domčeka z kariet bude podľa Gajdoša aj symbolicky zbúraná, pričom najnižšie poschodie znázorní, že bez rozpočtu nie je SPP. Vyššie poschodie pripomenie, že bez SPP nie sú poľnohospodári a nakoniec to najvyššie bude symbolizovať to, že bez poľnohospodárov nie je potravinová bezpečnosť.