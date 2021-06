Poľnohospodárska komora pre africký mor žiada zaviesť opatrenia

Bratislava 30. júna (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) spolu s chovateľmi ošípaných dôrazne žiada zaviesť do praxe opatrenia, ktoré znížia stavy diviačej zveri na Slovensku. Uviedli to v stredu na brífingu v súvislosti s africkým morom ošípaných (AMO) predstavitelia komory.



"Momentálne sa treba zamerať najmä na oblasti okolo veľkých fariem a v spolupráci s poľnohospodármi a veterinármi ich monitorovať a chrániť, zamerať sa na vyhľadávanie uhynutých diviakov," spresnili.



Pripomenuli, že chovatelia už aj v minulosti na každom stretnutí upozorňovali ministerských pracovníkov vrátane ministrov, že je potrebné venovať tomuto problému vážnu pozornosť a žiadali prijať razantné kroky k zníženiu hustoty diviačej populácie, zabezpečiť bezpečný odvoz kadáverov (zdochlín, pozn. TASR) ) a ich neškodné spracovanie.



Vzhľadom na súčasnú situáciu je podľa komory dôležité, aby jediná na Slovensku fungujúca kafiléria bez problémov zvládla bezpečný prevoz a zneškodnenie utratených zvierat.



SPPK upozornila, že počas prichádzajúceho obdobia žatvy sa zvýši migrácia diviakov. "Podstatným bude, aby sa akékoľvek chovy ošípaných dočasne vyhli kontaktu s novou úrodou, pokoseným obilím a slamou, ktoré by mohli byť infikované nákazou. Presné pokyny, ako postupovať aj vzhľadom na zber novej úrody, vedia poskytnúť veterinári v regiónoch," priblížila komora.



SPPK dôrazne apeluje na všetkých chovateľov, a aj na obyvateľov v rizikových oblastiach, aby v maximálne možnej miere dodržiavali pokyny veterinárov a hygienické predpisy, nenakupovali odstavčatá od neregistrovaných chovateľov a nakupovali len certifikované krmivo od overených výrobcov.



Komora taktiež navrhuje, aby sa zjednodušil spôsob evidencie všetkých drobnochovateľov na Slovensku. "Sme sa spoločné riešenie tohto vypuklého problému vrátane odbornej diskusie zástupcov štátnych inštitúcií, poľnohospodárov, veterinárov a poľovníkov," dodali predstavitelia komory.