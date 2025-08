Poľnohospodárska komora: Žatvu poznačuje výrazne premenlivé počasie

Bratislava 1. augusta (TASR) - Tohtoročnú žatvu významne poznačuje výrazne premenlivé počasie, extrémne sucho zo začiatku leta už pred niekoľkými týždňami vystriedali zrážky a ochladenie. Občasné prehánky alebo výdatné dažde v mnohých častiach krajiny síce pomohli jesenným plodinám, ale tým letným (obiliu a repke) znižujú kvalitu. Vlani 1. augusta bola už žatva na Slovensku takmer ukončená. Dnes, pomedzi zrážky, poľnohospodári odbiehajú do polí po nezožatú úrodu ešte stále na štvrtine územia krajiny. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Spresnila, že podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu je miera intenzity pôdneho sucha v celom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období počas rokov 1961 - 2015) na úrovni začínajúceho a lokálne až výrazného sucha už len v Above, Zemplíne a v Košickej kotline. V povrchovej vrstve je bez rizika sucha takmer celé územie.



Informovala, že žatva bola na mnohých lokalitách počas júla pre dážď často prerušovaná a aj preto je ešte štvrtina nepokoseného obilia a repky. Aktuálny údaj k 1. augustu zo žatevného monitoringu SPPK potvrdzuje, že hustosiate obilniny sú na Slovensku pokosené na 71 % a repka olejná na 78 %.



V nižšie položených oblastiach sa podľa Holéciovej žatva postupne dostáva do záveru, čo však neplatí všeobecne. Napríklad na Trnavskej tabuli je žatva prakticky ukončená, ale na Záhorí je aktuálne pozberaných iba 52 % hustosiatych obilnín. Rovnako rozdielna situácia je aj v oblastiach Východoslovenskej nížiny. Na Liptove daždivé počasie dokonca až zastavilo žatvu, veľa porastov počas búrky a intenzívneho dažďa poľahlo.



Fakt, že za obilím sa doslova vybieha do polí, potvrdzujú podľa hovorkyne aj pestovatelia z regiónov Prešov, Bardejov, Svidník, Stropkov či Stará Ľubovňa.



„Vlhkosť obilia je stále vysoká, okolo 18 % a viac. Štandardne sa chodí na žatvu pri vlhkosti 14 - 15 %, takže čakáme na zlepšenie počasia a pravidelne meriame vlhkosť obilia, aby sme ho doslova ukradli z poľa. Jačmeň už máme pokosený, ale s repkou a pšenicou sme ešte naplno vôbec nezačali. Dokonca predpokladám, že na Liptove tieto dve plodiny ešte nikto nekosil,“ povedal podpredseda SPPK Miroslav Štefček a zároveň predseda PD Ludrová v okrese Ružomberok.



Vlhkosť znižuje kvalitu obilia a repky. „Momentálne máme obavu, či vôbec bude naša pšenica hodnotená ako potravinárska. V úvode leta sme to predpokladali, no vtedy sme tu toľko zrážok nemali,“ dodal Štefček.



SPPK pre nepriaznivé počasie naďalej očakáva priemerné úrody hustosiatych obilnín. Navyše, každým dňom čakania na pokračovanie žatvy sa zhoršuje stav porastov, klesá ich kvalita a otvára sa aj otázka samotného dokončenia žatvy.