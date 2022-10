Poľnohospodárska komora: Repy bude tento rok menej než zvyčajne

Bratislava 3. októbra (TASR) - Začala sa repná kampaň, poľnohospodári vyorávajú z polí cukrovú repu, aby z nej cukrovary následne vyťažili cukor. Hoci sa repná kampaň ešte len začala, už dnes je isté, že repy bude menej než zvyčajne. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.



"Príčinou nižších úrod cukrovej repy je počasie. Práve extrémne sucho v období vegetácie zhoršilo rast repy. Keďže priaznivé počasie pre jej rast a tvorbu cukru bolo najmä na prelome augusta a septembra, rozhodli sme sa s cukrovarmi tohtoročný zber repy oddialiť o pár dní, aby repa ešte mohla nabrať na cukornatosti a hmotnosti," vysvetlil predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska Róbert Kovács.



Sebestačnosť SR v produkcii cukru po dlhom čase klesne pod 100 %. "Odhadujeme, že kvôli suchu bude tohtoročná výroba okolo 150.000 ton cukru, čo predstavuje sebestačnosť na úrovni okolo 90 %. Napriek tomu neočakávame výpadky v zásobovaní s cukrom, ako to vidíme v niektorých okolitých krajinách. Vnímame to ako pozitívnu správu pre spotrebiteľov, keďže nedostatku slovenského cukru sa báť nemusia," uviedol predseda Slovenského cukrovarníckeho spolku a zároveň predseda predstavenstva cukrovaru v Trenčianskej Teplej – Považský cukor, a.s., Michal Abelovič.



Na pestovanie repy a jej spracovanie do podoby bielych kryštálikov je podľa Holéciovej napojených viac ako 3000 pracovných miest najmä vo vidieckych oblastiach. Sektor pestovania repy a produkcie cukru prináša pre štátny rozpočet Slovenska každoročne okolo 42 miliónov eur. Každé euro v podobe podpôr sa štvornásobne vracia do štátneho rozpočtu. Práve preto je teraz kľúčové, aby sa aj v čase energetickej krízy podarilo zachovať nepretržitú produkciu cukru. Cukrovarnícky priemysel je totiž v rámci potravinárskeho priemyslu najvýznamnejším odberateľom zemného plynu.



"Vítame, že cukrovarnícky priemysel bol zaradený na zoznam chránených odberateľov energií, ak sa vyhlási stav núdze. Môžeme si len matne predstaviť, aké ťažké rozhodnutia musia robiť niektoré podnikateľské subjekty, keď odstavujú prevádzky kvôli neúnosným cenám energií. Cukrovarnícky priemysel si to ale nemôže dovoliť, pretože máme povinnosť spracovať všetku cukrovú repu od pestovateľov, v opačnom prípade by vznikli obrovské hospodárske škody a ďalší prepad potravinovej sebestačnosti Slovenska," dodal konateľ spoločnosti Slovenské cukrovary, s.r.o. v Seredi Adrián Šedivý.



Holéciová dodala, že v tomto roku sa cukrová repa zbiera z plochy 19.579 hektárov. Odhaduje sa priemerná cukornatosť 16,11 % a celková produkcia 152.573 ton cukru. Produkcia cukru z tohtoročnej úrody repy by sa mala skončiť začiatkom januára budúceho roka.