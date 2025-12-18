< sekcia Ekonomika
Poľnohospodárska produkcia v Európskej únii v tomto roku zdražela o 3%
Pokiaľ ide o ceny poľnohospodárskych vstupov, mierne zdraželi hnojivá a pôdne zúrodňovače (+5 %) a veterinárne služby (+3 %).
Autor TASR
Luxemburg 18. decembra (TASR) - Ceny poľnohospodárskej produkcie v Európskej únii v tomto roku podľa predbežného odhadu medziročne v priemere stúpli o 3 %. Priemerné ceny tovarov a služieb potrebných na výrobu v agrosektore sa zvýšili miernejšie, a to o necelé 1 %. TASR o tom informuje na základe správy, ktorú vo štvrtok zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat. Tohtoročný rast cien poľnohospodárskej produkcie prišiel po ich znížení v roku 2024.
V jednotlivých segmentoch agrosektora sa ceny produkcie v tomto roku vyvíjali odlišne. Prudko sa zvýšili ceny hovädzieho dobytka (+26 %) a vajec (+23 %). Mierne zdraželo ovocie a mlieko (+10 %) a hydina (+9 %). Výrazne však zlacnel olivový olej (-37 %) a zemiaky vrátane sadbových zemiakov (-22 %). Mierne sa oslabili ceny ošípaných (-6 %) a obilnín (-1 %).
Pokiaľ ide o ceny poľnohospodárskych vstupov, mierne zdraželi hnojivá a pôdne zúrodňovače (+5 %) a veterinárne služby (+3 %). Klesli však ceny mazív (-2 %) a sadív a prípravkov na ochranu rastlín (-1 %).
V jednotlivých segmentoch agrosektora sa ceny produkcie v tomto roku vyvíjali odlišne. Prudko sa zvýšili ceny hovädzieho dobytka (+26 %) a vajec (+23 %). Mierne zdraželo ovocie a mlieko (+10 %) a hydina (+9 %). Výrazne však zlacnel olivový olej (-37 %) a zemiaky vrátane sadbových zemiakov (-22 %). Mierne sa oslabili ceny ošípaných (-6 %) a obilnín (-1 %).
Pokiaľ ide o ceny poľnohospodárskych vstupov, mierne zdraželi hnojivá a pôdne zúrodňovače (+5 %) a veterinárne služby (+3 %). Klesli však ceny mazív (-2 %) a sadív a prípravkov na ochranu rastlín (-1 %).