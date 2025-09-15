< sekcia Ekonomika
Poľnohospodárstvo dosiahlo vlani zisk pred zdanením 181,4 milióna eur
Celkový objem finančnej podpory slovenskému poľnohospodárstvu sa medziročne zvýšil o 66,4 % na hodnotu 1,345 miliardy eur.
Autor TASR
Bratislava 15. septembra (TASR) - Poľnohospodárstvo podľa predbežných údajov dosiahlo vlani kladný výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 181,4 milióna eur. V medziročnom porovnaní bol výsledok hospodárenia vyšší o 15,8 % a bol ovplyvnený najmä rekordným objemom podpôr vyplatených poľnohospodárskym subjektom. Uviedlo to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v tzv. zelenej správe za rok 2024.
„Podpory a dotácie tvoria významnú časť výnosov poľnohospodárskych podnikov, bez nich by bola väčšina podnikov stratová. Celkový objem finančnej podpory slovenskému poľnohospodárstvu sa medziročne zvýšil o 66,4 % na hodnotu 1,345 miliardy eur. Podiel celkových podpôr na výnosoch v rámci poľnohospodárstva sa medziročne zvýšil na 31 %, z toho podiel priamych platieb tvoril 14 %,“ spresnil v správe agrorezort.
Celkové výnosy poľnohospodárstva v roku 2024 medziročne stúpli o 6,9 % na 4,376 miliardy eur. Náklady sa v medziročnom porovnaní zvýšili o 6,5 % na 4,195 miliardy eur.
