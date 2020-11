Polovica českých firiem očakáva návrat do normálu za rok či dlhšie

Praha 19. novembra (TASR) - Negatívne dôsledky koronakrízy zaznamenali zhruba štyri pätiny českých firiem do 250 zamestnancov. Najväčšie problémy im pritom spôsobuje výpadok zamestnancov a pokles dopytu. Vyplýva to z októbrovej ankety konzultačnej spoločnosti Ipsos, ktorú zverejnil server e15.cz.



Negatívne dôsledky koronakrízy na svoj chod zaznamenalo 83 % českých podnikov. Zhruba 10 % uviedlo, že kríza ich nijako neovplyvnila a 7 % uvádza mierne pozitívny vplyv krízy.



Firmy musia najviac riešiť výpadky zamestnancov. Nedostatok pracovníkov trápi približne 55 % podnikov a pokles dopytu zhruba 52 % z oslovených firiem. Na ankete sa zúčastnilo 132 majiteľov alebo finančných riaditeľov českých podnikov s maximálne 250 zamestnancami.



Čas potrebný na návrat do stavu pred nástupom pandémie odhaduje necelá tretina firiem na pol roka. Polovici podnikov to potrvá rok, možno aj dlhšie.



S vládnymi opatreniami proti pandémii súhlasí 68 % oslovených podnikov. Zároveň sa však zhodujú, že vládna pomoc firmám, ktorá má riešiť dôsledky pandémie, nestačí - uvádzajú to dve tretiny podnikov, najmä tie, ktoré zápasia s poklesom dopytu.



Ako povedal šéf spoločnosti Ipsos Jakub Malý, napriek prevažne negatívnym dôsledkom krízy sa majitelia a šéfovia firiem zhodujú, že kríza môže mať v niektorých aspektoch aj pozitívny vplyv, a to nielen na chod podnikov, ale aj na fungovanie celého trhu. "Štyria z 10 majiteľov či riaditeľov podnikov vidia prínos napríklad v rýchlejšom prechode do online sveta a v zavedení home office," dodal Malý.