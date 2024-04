PRIESKUM: Polovica dospelých sa stresuje pre svoje financie

Washington 6. apríla (TASR) - Najmenej polovica dospelých v rade veľkých ekonomík uviedla, že sú v strese pre obavy o vývoj osobných financií. Ukázali to tento týždeň výsledky medzinárodného prieskumu, ktorý uskutočnila americká spoločnosť SurveyMonkey. TASR o tom informuje na základe správy portálu CNBC.



Podľa prieskumu zhruba polovica dospelých v Austrálii, Nemecku a Spojenom kráľovstve sa domnieva, že sú na tom horšie ako pred piatimi rokmi. V USA, Austrálii, Španielsku a Mexiku približne 70 % opýtaných tvrdilo, že sú "vystresovaní" pre peniaze. Toto percento sa mierne znížilo na 63 % v Spojenom kráľovstve, 57 % v Nemecku, 55 % vo Švajčiarsku a zhruba 50 % v Singapure a vo Francúzsku.



V týchto krajinách polovica až dve tretiny respondentov pritom uviedlo, že sa považujú za súčasť strednej triedy. Okrem Spojeného kráľovstva, kde to bolo len 37 % opýtaných.



Napriek tomu, že stredná trieda sa tradične považuje za finančne zaistenú, 45 % až 62 % tých, ktorí sa zaradili do tejto skupiny, sa sťažovalo, že "žijú od výplaty k výplate".



Značný počet opýtaných tiež tvrdil, že sa cítia finančne horšie ako ich rodičia a sú pesimistickí, pokiaľ ide o finančnú budúcnosť svojich detí. V rámci skúmaných krajín iba respondenti v Singapure a Mexiku mali pocit, že sú na tom finančne lepšie ako ich rodičia.



Inflácia bola často uvádzaná ako hlavný zdroj finančného stresu spolu s nedostatočnými úsporami, ekonomickou nestabilitou a rastúcimi úrokovými sadzbami.



Štúdiu uskutočnili v marci a zverejnili tento týždeň.



"Zdravie globálnej ekonomiky, aj keď v niektorých oblastiach slabšie, sa neodráža vo vnímaní priemerného človeka," uviedol v sprievodnom článku Eric Johnson, generálny riaditeľ SurveyMonkey.



Globálny ekonomický rast sa spomaľuje, no väčšina vyspelých ekonomík sa vyhla recesii, ktorá sa očakávala v dôsledku vysokej inflácie a nárastu úrokových sadzieb.



Trhy práce sa pritom ukázali ako odolné, ale prieskumy napriek tomu odhalili pochmúrne nálady medzi spotrebiteľmi, ktorých tvrdo zasiahol nárast účtov za bývanie aj tovary každodennej potreby.