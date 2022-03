Polovica európskych krajín má viac ako 50 % dodávok plynu z Ruska

Brusel 8. marca (TASR) - Po ruskej invázii na Ukrajinu EÚ a západné krajiny zintenzívnili ekonomické sankcie proti Rusku. Moskva hrozí zastavením svojich dodávok plynu do Európy, čo však nebude mať rovnaký vplyv na všetky členské krajiny EÚ, lebo nie všetky sú závislé od ruského plynu, uviedla v utorok belgická televízna stanica RTBF.



Po správach o invázii Nemecko oficiálne pozastavilo schválenie plynovodu Nord Stream 2, ktorý mal do krajiny dodávať ruský plyn. Európania sa obávajú, že tento krok a pribúdanie ďalších ekonomických sankcií podnietia Rusko k zastaveniu dodávok plynu, čo ohrozí najmä krajiny v strednej a východnej Európy.



Európa dováža v priemere 40 % svojho zemného plynu z Ruska a mnohé štáty majú významné obchodné a investičné väzby s ruským trhom.



RTBF upozornila, že európsky think-tank Bruegel, ktorý sídli v Bruseli a špecializuje sa na ekonomiku, zostavil porovnávaciu tabuľku závislosti európskych krajín (nielen EÚ) podľa podielu ruského plynu na ich celkovej spotrebe plynu za rok 2021.



Tabuľka naznačila, že Estónsko, Fínsko a Moldavsko sú krajiny najviac závislé od Ruska, z tohto trhu prúdi celková spotreba plynu. Vysoko závislé od dodávok ruského plynu sú aj Bulharsko, Lotyšsko, Srbsko, Slovensko (ôsma najzávislejšia európska krajina), Poľsko, Rakúsko a Maďarsko - od 80 do 99 % ich celkovej spotreby.



Nemecko, dováža z Ruska 53 % svojej spotreby plynu, podobne ako Luxembursko a Česká republika. Švajčiarsko zaisťuje z Ruska 44,4 % svojich dodávok plynu.



Belgicko je až na 26. mieste v rebríčku 30 európskych krajín, keď iba 3,49 % celkovej spotreby plynu pochádza z Ruska. Väčšina belgického dovozu je z Nórska (64,83 %). Málo závislé od ruského plynu je aj Holandsko (5,17 %) a prípadné protisankcie v podobe zastavenia plynu do Európy by najmenej trápili Španielsko (0,46 % ruského plynu), Spojené kráľovstvo (0,12 %), Írsko (0,09 %) a Portugalsko (0 %).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)