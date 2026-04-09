Polovica hlavnej stavby martinskej nemocnice je už zakrytá
Napreduje montáž obvodového plášťa.
Autor TASR
Martin 9. apríla (TASR) - Priaznivé počasie a dlhšie dni po zmene času zo zimného na letný umožňujú zhotoviteľovi novej Univerzitnej nemocnice svätého Martina napredovať v stavebných prácach. Ako uviedla Univerzitná nemocnica Martin (UNM) na sociálnej sieti, polovica hlavného objektu budúcej nemocnice je už zakrytá strešnou doskou.
Doplnila, že napreduje montáž obvodového plášťa na vonkajšom obvode budovy aj vo vnútorných átriách. „Strop nad štvrtým nadzemným podlažím je kompletne dokončený a do dvoch týždňov bude kompletne uzavreté piate nadzemné podlažie,“ priblížila UNM.
Na podzemnom parkovacom dome je takmer hotová strecha, aktuálne sa pracuje na vnútorných rozvodoch a výstavbe výťahových šácht. „V zásobovacom dvore boli osadené masívne oceľové nosníky s hmotnosťou až 45 ton a rozpätím do 28 metrov, ktoré vytvoria dostatočný priestor na otáčanie zásobovacích vozidiel,“ dodala UNM.
Zmluva na výstavbu novej nemocnice v Martine so 660 lôžkami bola podpísaná začiatkom júna 2024. Hrubá stavba nemocnice je financovaná z peňazí z plánu obnovy a je potrebné ju urobiť do 30. júna 2026. Výstavbu realizuje združenie štyroch dodávateľov s vedúcim členom Adifex.
