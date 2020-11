Polovica ľudí požiadala o opätovný odklad splátok spotrebných úverov

Bratislava 5. novembra (TASR) - Niektorí ľudia si pôvodne dohodnutý odklad splácania spotrebných úverov ešte predlžujú a termíny platieb si tak odsunuli na neskoršie obdobie. Ukázali to údaje spoločnosti Home Credit. Ukazuje sa, že ľudia s opakovaným odkladom splátok majú v súčasnej dobe ovplyvnenej pandémiou častejšie problémy so splácaním v porovnaní s tými, ktorí využili len jeden odklad.



Obdobie zahŕňajúce odklad splátok v rámci situácie spôsobenej novým koronavírusom sa už niektorým Slovákom skončilo, niektorým sa blíži ku koncu, ďalší požiadali o opakovaný odklad. Počet odložených mesačných splátok si určuje každý klient individuálne. Pri spotrebných úveroch môže požiadať o odklad na jeden až tri mesiace s tým, že pred uplynutím pôvodného obdobia odkladu môže požiadať o ďalší odklad na ďalšie jeden až tri mesiace. Spolu tak na maximálne šesť mesiacov. Netreba však zabúdať na to, že odklad splátok neznamená ich odpustenie.



Príjem väčšiny klientov, ktorí odklad splátok využili, bol podľa údajov spoločnosti Home Credit priamo zasiahnutý koronakrízou. "Išlo pritom väčšinou o zamestnancov v oblasti služieb, predovšetkým v gastronómii. Časť ľudí sa však k tomu postavila oportunisticky a splátky si odkladali aj v prípade, keď ich príjem neklesol. Približne polovica klientov si pôvodne dohodnutý odklad splácania spotrebného úveru ešte raz posunula na neskorší termín," uviedol riaditeľ divízie risku spoločnosti Home Credit Martin Popík.



Očakáva sa, že približne 15 % dlžníkov už nebude schopných ďalej splácať svoje záväzky. Home Credit upozorňuje klientov, ktorým sa bude končiť odklad splátok, s dostatočným predstihom na nutnosť opäť hradiť pravidelné splátky a vyzve ich napríklad aj na kontrolu nastavenia svojich trvalých príkazov. Ľudia si musia uvedomiť, že už pri prvej vlne pandémie bolo odkomunikované, že povinnosť zaplatiť splátky úveru po odklade splátok sa len presunula na neskôr. Úvery boli ďalej úročené, pričom úrok za dobu odkladu zaplatí klient až na konci splátkového kalendára. Výška splátky zostane nedotknutá, takže dôjde k predĺženiu splatnosti úveru a zvýšeniu celkovej sumy, ktorú zaplatí.



Generálny riaditeľ spoločnosti Home Credit pre Českú a Slovenskú republiku Luděk Jírů na klientov apeluje, že ak môžu, aby splátky platili, pretože ide o odklad a na konci zaplatia viac. "Opäť pripomíname, že ak bude mať ktokoľvek problém so splácaním svojich záväzkov, odporúčame mu čo najskôr kontaktovať poskytovateľa úveru a aktívne s ním riešiť svoju situáciu. Chápeme, že aktuálne podmienky sú zložité, preto sme pripravení s klientmi individuálne riešiť ich konkrétne prípady," dodal Jírů.