Polovica obetí ransomvéru zaplatí výkupné, dáta dostane späť štvrtina

Bratislava 1. apríla (TASR) – Viac ako polovica obetí ransomvéru zaplatí výkupné, ale iba štvrtina dostane späť všetky svoje dáta. Vyplýva to z globálnej štúdie kyberbezpečnostnej spoločnosti Kaspersky. Podľa odborníkov však existuje dôvod na optimizmus v boji proti ransomvéru – je ním zvyšovanie povedomia verejnosti o možných kyberhrozbách.



Ransomvér je typ malvéru, ktorý zločinci používajú na vydieranie obetí. Výkupné žiadajú za opätovný prístup k dátam, ktorý používateľovi znemožnili buď zašifrovaním, alebo používateľa vymkli z vlastného zariadenia.



Percento obetí, ktoré vlani zaplatilo výkupné za obnovenie prístupu k svojim údajom, bolo najvyššie vo vekovej skupine 35-44 rokov, kde platbu pripustili dve tretiny ľudí. Pre porovnanie, vo vekovej skupine 16-24 rokov išlo o 52 % a u osôb starších ako 55 rokov to bolo 11 %.



Bez ohľadu na to, či obete zaplatili alebo nie, len okolo 30 % obetí dokázalo po útoku obnoviť všetky svoje šifrované alebo blokované súbory. Polovica stratila aspoň nejaké dáta, 32 % stratilo značné množstvo a 18 % stratilo malý počet súborov. Zhruba 13 % napadnutých respondentov stratilo takmer všetky svoje údaje.



Experti obetiam neodporúčajú v prípade útoku a vydierania platiť výkupné. "Namiesto toho by sa spotrebitelia mali ubezpečiť, že investujú do počiatočnej ochrany a zabezpečenia svojich zariadení a pravidelne zálohujú všetky svoje dáta," podotkol generálny riaditeľ spoločnosti pre východnú Európu Miroslav Kořen s tým, že vďaka tomu bude samotný útok pre zločincov menej lákavý a lukratívny, čím sa zníži používanie tohto typu útoku a tým sa vytvorí bezpečnejší web pre používateľov do budúcnosti.



Ako prevenciu proti ransomvérovým útokom experti odporúčajú neklikať na odkazy v spamových e-mailoch ani na neznámych webových stránkach a neotvárať prílohy od nedôveryhodných odosielateľov. "Nikdy nevkladajte USB alebo iné úložné zariadenia do počítača, ak neviete, odkiaľ pochádzajú," dodali experti. V neposlednom rade odporúčajú bezpečnostné riešenie a zdôrazňujú aj potrebu zálohovania dát.