Polovica podnikateľov neinvestuje peniaze do marketingu správne

Prečo je dôležité byť v Google viditeľným?

Čo to SEO vlastne je?

Pár jednoduchých krokov, ako sa stať viditeľnejším v Google:

Bratislava 26. septembra (OTS) - Podľa prieskumu realizovaného v USA v apríli 2022 až takmer polovica malých podnikateľov, známej pod skratkou SEO. To v podstate znamená, že malí podnikatelia. A to všetko len preto, že sa nesnažia stať viditeľnejšími v Google.Keď vlastníte alebo prevádzkujete stredne veľký podnik či kamennú predajňu, môže byť ťažké predstaviť si, ako vyzerala cesta vašich zákazníkov, kým sa dostali k vám do predajne. Hoci je pravda, že „ústne podanie“ funguje aj dnes a aj v modernom marketingu má bezpochyby svoje miesto, nie je to jediný spôsob, ako vás vaši potenciálni zákazníci vedia objaviť a nájsť.Je celkom bežné, že ľudia si o produkte, službe či firme. Práve preto je dôležité byť v Google viditeľný.„SEO (search engine optimization - v preklade optimalizácia pre vyhľadávače) je technika, ktorou sa, jednoducho povedané, snažíte presvedčiť Google, že vaša stránka si zaslúži byť zobrazená na lepšej pozícii. T.j. vyššie vo výsledkoch vyhľadávania než konkurenčné weby, ktoré ponúkajú „to isté“. Ten, kto má lepšie „zvládnuté“ SEO, sa zobrazí viackrát, získa väčšiu návštevnosť a teda aj bude mať vyššie predaje,“ vysvetľuje Ľubomír Radič, spoluzakladateľFiremný profil na Google (kedysi známy aj pod názvom Google Moja Firma) jevo vyhľadávaní aj v Google Mapách. Správne vyplneným firemným profilom dokážete v Google vyhľadávaní zaujať a získať viac návštev nielen na vašich webových stránkach, ale aj v kamennej predajni.• Zadajte správnu adresu kamennej predajne, otváracie hodiny a telefónne číslo,• pridajte adresu vašej webovej stránky (e-shopu),• nezabudnite na odkazy na vaše sociálne siete (Facebook, Instagram, YouTube a pod.),• pridajte aj fotku budovy, kde sídlite, aby vás návštevníci vedeli aj vizuálne ľahko identifikovať,• na váš profil môžete pravidelne pridávať fotky a príspevky, podobne ako napríklad na sociálne siete. Týmto ho budete udržiavať aktuálny pre užívateľov ako aj pre vyhľadávač.Ukážka vyplneného firemného profilu na Google: Zdroj foto: GoogleOptimalizujte svoj existujúci obsah. Nepotrebujete investovať stovky či tisíce eur do nových textov na webe, nových propagačných videí či produktových fotiek. Na úvod postačí, ak. Čo to znamená?Potrebujete vedieť,. S tým vám pomôže analýza kľúčových slov . Kľúčové slová (keywords) sú výrazy, ktoré človek zadá do vyhľadávača. Môže ísť o jedno slovo alebo aj celú frázu. Kľúčovým slovom pre e-shop s obuvou sú napr. „lodičky“, ale aj fráza „topánky na svadbu“.S analýzou kľúčových slov vedia pomôcť rôzne bezplatné nástroje (úplný základ vám poskytnú aj Google Trends či Google Keyword Planner), no ak sa so SEOm ešte len zoznamujete, bude lepšie dať si analýzu vypracovať skúsenej online marketingovej agentúre . Koľko vás to môže stáť? Závisí aj od toho, o akú veľkú analýzu pôjde.„Vypracovať analýzu kľúčových slov zaberie pri jednoduchých projektoch zhruba dva pracovné dni. Pri e-shopoch alebo komplexných projektoch to môže byť až niekoľko dní. Tomu zodpovedá aj,“ vysvetľuje Radič, ktorý zároveň pripomína, že analýza nie je tým správnym miestom na šetrenie.„Analýza kľúčových slov je, bez ktorého si len ťažko možno predstaviť tvorbu obsahu alebo ďalšie marketingové aktivity vo vyhľadávaní. V spojení s ďalšími nástrojmi analýza poukazuje aj na pozície konkurencie vo vyhľadávaní na dané slová, čo zase umožňuje poznať, akým smerom a na aké slová sa presne zamerať,“ dodal odborník.Viete, čo najviac trápi vašich zákazníkov? Čo sa najčastejšie pýtajú vašich predajcov? Aké otázky vám od nich chodia do e-mailu? S akými problémami volajú na vašu infolinku?Zistite, akým problémom vaši (aj potenciálni) zákazníci čelia a odpovedzte na ne(niekedy známa aj ako FAQ). Okrem základného prieskumu medzi pracovníkmi, ktorí prichádzajú do styku s vašimi zákazníkmi najčastejšie, vám tu znova. Tá obsahuje aj tzv. longtailové slová a frázy, ktoré môžu mať aj formu opytovacích viet. Práve v analýze zistíte, čo vašu cieľovú skupinu najviac zaujíma.Ukážka často kladených otázok týkajúcich sa SEO. Zdroj foto: VivantinaČo sú to tie longtailové slová?(z angličtiny long = dlhý a tail = chvost), ktoré bližšie určuje, o čo ide. „Napríklad „topánky“ alebo „pánske topánky“ - to sú všeobecné výrazy. Frázy „topánky pre ženícha“ alebo „čierne pánske lakované topánky“ - to sú už špecifickejšie dopyty, teda long tail. Výhodou longtailových výrazov je, že. Ak niekto hľadá len všeobecne pánske topánky, možno sa len chce pozrieť, aké sú trendy,“ priblížil Radič.Zamerať sa vo vašom obsahu práve na longtailové slová a tvoriť napr. články, ktoré ich zmieňujú, sa vám môže oplatiť aj preto, že o: „Umiestniť sa vo výsledkoch vyhľadávania vysoko na všeobecné slová je dnes už veľmi náročné, pretože na tom pracujú veľké značky sústavne a intenzívne. Pre longtailové výrazy síce platí, že sú oveľa menej hľadané ako tie všeobecnejšie, ale je ich veľké množstvo a ak ich správne identifikujete, sú relevantnejšie.“Na snímke zakladatelia košickej marketingovej agentúry Vivantina, zľava Ľubomír Štulajter a Ľubomír Radič. Zdroj foto: VivantinaUvažujete, čo by vás ešte mohlo od konkurencie odlíšiť a ako by ste ju mohli „predbehnúť“? Odborník radí zamerať sa na obrázky. Mnohí na to síce často zabúdajú, ale. Vašej pozícii vo vyhľadávaní môžu pomôcť aj obrázky, respektíve. „Oplatí sa k obrázkom pridať tzv. alt text (alternatívny text), ktorý umožňuje algoritmu vyhľadávača pochopiť, o čom je daný obrázok. Snažte sa obrázok popísať čo najkonkrétnejšie. Napríklad nevhodný alt text vyzerá takto: IMG_123987.jpg. Obrázok vždy opíšte a pomenujte. Nezabudnite pridať popisy aj k tlačidlám a logám,“ poradil na záver Radič.