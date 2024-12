Polovica projektu ZWIRN OFFICE je rozchytaná

Ak máte záujem o kúpu priestorov, aktuálna ponuka sa nachádza tu – stačí si dohodnúť stretnutie v showroome cez webový formulár alebo zavolať na +421903400925.

V prípade záujmu o osobnú obhliadku priestorov v ZWIRN OFFICE nás kontaktujte emailom na komercnepriestory@yit.sk alebo telefonicky na 0903 400 925.

ZWIRN OFFICE v kocke

• Na rohu Košickej a Svätoplukovej ulice v Bratislave

• 12 poschodí / 9 609 m2 kancelárskych priestorov

• Kancelárie od 40 m2 na predaj do vlastníctva

• Flexibilné rozloženie priestorov podľa individuálnych požiadaviek

• Zdieľaná terasa na 7. poschodí

• Cyklistické stojisko aj podzemné parkovanie pre autá

• Bezbariérový prístup

• Začiatok výstavby: 2. kvartál 2022

• Plánovaná kolaudácia: 2. kvartál 2025

Bratislava 11. decembra (OTS) - Už vyše 50 percent kancelárskych priestorov v najnovšej A-čkovej kancelárskej budove – ZWIRN OFFICE na Mlynských Nivách v Bratislave – je „rozchytaných“. Presnejšie – v jednej z mála budov, v ktorých si firmy môžu namiesto nájmu priestory kúpiť – je k dispozícii už len necelá tridsiatka priestorov na podnikanie od 40 do 330 m2.Kancelárske priestory na jednej z najrušnejších križovatiek v hlavnom meste sú najlepšou voľbou pre firmy, ktoré si zakladajú na dobrej dostupnosti a moderných priestoroch. Príkladom sú advokáti a právnické kancelárie, ktoré potrebujú kvalitné kancelárie zodpovedajúce ich reputácii. Keď ide o finančne náročné služby v obchodnom práve, fúziách a akvizíciách či daňovom práve, tak klienti samozrejme očakávajú reprezentatívne priestory. V kombinácii s dobrou adresou a dostupnosťou autom či ďalšou dopravou dostanú klienti jasný signál, že sú na správnom mieste.Ordinácia vo výbornej lokalite zase lekárom-špecialistom a súkromným klinikám prináša exkluzívnu pozíciu. Tú podčiarkuje vysoká dostupnosť s autobusovou stanicou, zastávkami mestskej dopravy aj cyklochodníkmi, ako aj atraktivita blízkeho nákupného centra Nivy. Pritom klienti kliník v budove ZWIRN OFFICE majú zaručené súkromie a prístup do budovy z podzemnej garáže.Zásadnou výhodou priestorov v ZWIRN OFFICE je tiež fakt, že budú k dispozícii už čoskoro. Konkrétne, kolaudácia je naplánovaná už na 2. štvrťrok 2025. Tým pádom môžu záujemcovia prísť už dnes na osobnú prehliadku showroomu priamo v budove ZWIRN OFFICE.Ku kúpe priestorov na podnikanie v ZWIRN OFFICE dostáva každý kupujúci v cene špeciálnu starostlivosť v dvoch oblastiach:• pri zariaďovaní nových priestorov• pri získaní bankového financovaniaFínsky developer YIT, ktorý stojí za touto budovou aj rovnomennou štvrťou okolo ikonickej, zrekonštruovanej Pradiarne, výrazne šetrí novým majiteľom čas pri zariaďovaní priestorov. Špecializovaný fit-out tím dokáže zabezpečiť vybavenie kancelárie od nábytku až po doplnky podľa predstavy tak, aby sa firma mohla nasťahovať už do kompletne vybavených priestorov. Tým si ušetrí množstvo času aj peňazí, keďže sa zo starých priestorov môže presťahovať hneď po kolaudácii budovy.YIT má pre každý priestor v budove pripravené rôzne layouty. Z nich si majiteľ môže vybrať hotové riešenie, alebo si nechá konkrétny layout upraviť. Fit-out tím pritom pracuje s rôznu úrovňou štandardu pri vybavení a nábytku a pri atypických výrobkoch dokáže kombinovať materiály a typy riešení podľa želania klienta. Finálny layout sa potom nacení a ak kupujúci súhlasí, YIT ďalej všetko kompletne zariadi. Majiteľ novej kancelárie sa o pár mesiacov už len nasťahuje do hotových priestorov, a to hneď po kolaudácii. „Firmy bežne odkladajú plánovanie priestorov až do momentu prvej splátky za nové priestory, čo je zbytočne neskoro. My im pomáhame vyriešiť všetko v predstihu tak, aby nestrácali čas ani peniaze,“ hovorí Marian Kišac, fit-out manažér YIT.Priestory v ZWIRN OFFICE predáva developer vo vysokom štandarde od podláh až po svietidlá. Na 8. poschodí a vyššie, čiže v časti budovy s najlepším výhľadom, sú k dispozícii kancelárie s rôznou plochou a orientáciou na všetky svetové strany. Keďže fit-out tím YIT je od začiatku súčasťou projektového tímu novej budovy, dokáže pri návrhu usporiadania priestorov čerpať z množstva kancelárií, ktoré už na kľúč zariaďovali pre rôzne firmy. To znamená, že fit-out tím vie veľmi dobre využiť každý meter kancelárie a zariadiť ju tak, aby bola atraktívna pre klientov aj zamestnancov.Novým majiteľom sú v ZWIRN OFFICE k dispozícii otvorené priestory, ktoré si môžu na mieru rozdeliť nábytkom, či prípadne využiť paravány a akustické panely na subtílne oddelenie rôznych častí kancelárie. Sústava skriniek dokáže efektívne rozdeliť priestor na funkčne odlišné časti pre zamestnancov a pre klientske rokovania. Toto riešenie síce zaberá viac miesta, ponúka však úložný priestor.Moderným trendom je využitie tzv. ľahkých paravánov v prípade, že chce firma zamestnancom vytvoriť zázemie s pohodlným sedením, ktoré ale nemusí byť hlukovo oddelené od zvyšku kancelárie. Do tejto kategórie patria aj akustické panely – postavené na podlahe alebo prípadne „natiahnuté“ až po strop – ktoré zaberajú minimum priestoru a pritom dokážu sčasti tlmiť zvuk. Tým pádom šetrí majiteľ firmy na priestore, ktorý dokáže lepšie využiť.Moderným trendom sú tzv. phoneboots. Ide o odhlučnený priestor vo verzii pre jedného alebo viacerých ľudí. Základná verzia obsahuje stoličku a stolík pre človeka, ktorý potrebuje telefonovať alebo absolvovať videohovor, pri ktorom nebude rušiť svoje okolie. Väčšia verzia s plochou 2,5 m2 obsahuje dve stoličky a stôl a dá sa využiť ako malá miestnosť na stretnutia. Tieto monolitické „bunky“ majú zabezpečený prísun čerstvého vzduchu a možno ich podľa potreby voľne osadiť do priestoru.Firmy, ktorá sa z pôvodnej kancelárie sťahujú do nových priestorov v ZWIRN OFFICE , si zo skúsenosti popri kuchyni objednávajú cez YIT aj všetok atypický nábytok. Ten si dokážu zladiť s tým pôvodným tak, aby pôsobil v nových priestoroch ako jednoliaty celok. Pri atypickom nábytku sa dajú ľubovoľne kombinovať materiály na rôznych typoch nábytku.Cena za zariadenie kúpenej kancelárie na kľúč začína od 7 300 eur. V ponuke fit-out tímu je zariadenie priestorov v nižšom alebo vyššom štandarde. V oboch prípadoch sa pracuje s nábytkom od renomovaných zahraničných výrobcov, pričom prvky na mieru sa vyrábajú na Slovensku. „Každá firma sa pritom môže rozhodnúť, ktorú časť vybavenia zverí fit-out tímu a čo si zabezpečí sama. U nás neexistujú žiadne balíkové ponuky, všetko riešime individuálne,“ hovorí Marian Kišac z YIT.Súčasťou servisu YIT pre záujemcov o nové priestory v kancelárskej budove ZWIRN OFFICE je riešenie financovania. V skratke to znamená, že firme stačí doniesť základné doklady a ďalšiu komunikáciu s bankou už preberá YIT. Dokonca členom profesijných komôr stačí doniesť len “jediný” papier – doklad o členstve – a získajú úver do 300-tisíc eur bez ďalšieho administratívne náročného dokladovania. „Ak má firma záujem o priestory a je členom komory, postaráme sa o to, aby získala financovanie do 300-tisíc eur bez dokladovania príjmov. Členstvo v komore je zásadný benefit, ktorý dnes firmám uľahčuje prístup k úveru na financovanie kúpy vlastných priestorov v ZWIRN OFFICE,“ hovorí Michaela Ochmanová, MRICS, manažérka komerčných priestorov vo YIT Slovakia.• Základom je daňové priznanie, výkazy, informácie o úverovej angažovanosti a údaje o významných zmluvách• Banka pre posúdenie úveru ďalej potrebuje vedieť, čím sa firma zaoberá a aké má plány do budúcna vrátane využitia nových priestorov• Firma dostane od YIT prehľad všetkých možností financovania z jednotlivých bánk (Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, Unicredit Bank, VÚB, ČSOB) s výškou úveru, ktorú banky vedia poskytnúť, splatnosťou či predbežnou úrokovou sadzbou• Manažér YIT detailne vyhodnotí ponuky spolu so záujemcom o priestory• Ak najlepšia ponuka nepochádza od domovskej banky, manažér YIT je firme k dispozícii pre všetky praktické kroky spojené s novým úverovým vzťahom• Vďaka osloveniu viacerých bánk sa YIT darí zvládať obmedzenia, ktoré dnes bežne sťažujú financovanie firiem• Po schválení úveru dorieši všetku administratívu YIT (vrátane podkladov k projektu aj dokumentov po kolaudácii budovy a dokončení kúpených firemných priestorov)Administratívna budova ZWIRN OFFICE sa nachádza vedľa nákupného centra Nivy priamo pri križovatke ulíc Svätoplukova, Mlynské Nivy a Košická. Budova s celkovou plochou vyše 9 600 m2 ponúkne zamestnancom aj klientom firiem možnosť využitia veľkorysej terasy a takisto zázemie s podzemnou garážou a stojiskom na bicykle. Zásadnou výhodou je dobrá poloha: v 15-minútovom dosahu od kancelárie – pešo či na bicykli – sa nachádzajú obchody, reštaurácie, kaviarne, ako aj bývanie, škola či škôlka. Vynikajúce dopravné napojenie vďaka autobusom, trolejbusom aj prímestskej doprave v kombinácii s cyklotrasami prináša najlepšiu dostupnosť v meste pre zamestnancov aj klientov.Hodnota kvalitných priestorov paralelne s infláciou z roka na rok rastie. Kým splátka úveru zostáva pevná, hodnota kancelárie môže stúpnuť. Navyše, ak firma vloží do kúpy priestorov voľné financie, chráni ich pred znehodnotením infláciou.Kto si kúpi kanceláriu, využíva tzv. dvojitú daňovú ochranu. Ide o kombináciu daňového odpisovania investície a úrokov, ktoré si vie takisto zahrnúť do nákladov.Z vlastných priestorov firmu nikto nemôže vysťahovať (ako sa to udeje napríklad pri BBC1, ktoré štát kupuje pre dva mestské súdy). Firma je chránená voči akýmkoľvek trhovým pohybom a – navyše – do priestorov nemusí opäť a znova investovať pri každom sťahovaní. V tomto prípade platí pravidlo „raz a dosť“.Navyše, po splatení úveru sa firme výrazne znížia mesačné náklady. To prináša finančnú stabilitu a predvídateľnosť pre podnikanie.Toto je bonus, ktorý platí o novej štvrti ZWIRN ako o jednej z mála v Bratislave. Majiteľ firmy môže mať pár desiatok metrov od seba kanceláriu aj bývanie so všetkou občianskou vybavenosťou v bezprostrednom okolí. Týmto spôsobom ušetrí ročne stovky hodín presunov medzi prácou a domovom. To je čas, ktorý môže venovať svojej rodine či záujmom. „Medzi majiteľmi firiem, ktorí sa rozhodli pre kúpu firemných priestorov v ZWIRN OFFICE, už máme viacerých, ktorí si v novej štvrti ZWIRN zároveň kúpili bývanie,“ vyzdvihuje benefity lokality Michaela Ochmanová.