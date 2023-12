Ruský vicepremiér: Polovica ruského vývozu ropy smerovala do Číny

Moskva 27. decembra (TASR) - Polovica ruského vývozu ropy a ropných produktov smerovala v roku 2023 do Číny, uviedol ruský vicepremiér Alexander Novak. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa Novaka sa podiel Indie za dva roky zvýšil na 40 %. "Hlavnými partnermi sú v aktuálnej situácii Čína, ktorej podiel vzrástol približne na 45 % až 50 %, a, samozrejme, India," uviedol Novak, ktorý má na starosti ruský energetický sektor. "Predtým do Indie nesmerovali prakticky žiadne dodávky, za dva roky sa celkový podiel dodávok do Indie dostal na 40 %."



Novak dodal, že podiel Európy na ruskom exporte ropy padol z približne 40 % až 45 % na približne 4 % až 5 %.