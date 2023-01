PRIESKUM: Polovica Slovákov si myslí, že investovanie je pre bohatých

Bratislava 22. januára (TASR) - Slováci majú pri téme investovania viaceré predsudky. Takmer 58 % obyvateľov SR je mylne presvedčených, že pri súčasnej viac ako 15 % inflácii sa investovať neoplatí. Viac ako polovica opýtaných považuje investovanie stále za komplikované a domnievajú sa, že tento nástroj je určený hlavne pre bohatých.



Vyplýva to z prieskumu agentúry 2muse pre 365.bank. Uskutočnila ho v novembri minulého roka na vzorke 1006 respondentov.



"Investovať je vhodné po malých sumách, pravidelne a predovšetkým dlhodobo. Na výnosy z jednotlivých investičných nástrojov by sme sa preto mali tiež pozerať vo viacročnom horizonte. Nie v kontexte aktuálnej inflácie, ktorá atakuje historické maximá. Naším cieľom by tak nemalo byť pokoriť jej súčasné hodnoty, ale zhodnotiť svoje úspory výnosom prevyšujúcim infláciu v dlhodobom horizonte," zhodnotil šéf produktov v 365.bank Tomáš Barbarič.



Pripomenul, že za uplynulú dekádu sa inflácia pohybovala na priemernej úrovni 3 %. Na druhej strane, akciový index S&P 500 pozostávajúci z najväčších amerických spoločností dosiahol v rovnakom čase priemernú výnosnosť takmer 15 %. To znamená, že v dlhodobom horizonte, aj napriek možným krátkodobým výkyvom, investori zhodnocujú svoje úspory výnosom prevyšujúcim infláciu.



Okrem nesprávneho vnímania investičného horizontu kolujú podľa prieskumu v rámci populácie aj ďalšie mýty spojené s investovaním. Takmer 59 % Slovákov si nesprávne myslí, že je to nástroj len pre pokročilých a viac ako polovica opýtaných ho považuje za príliš komplikované. Slováci sa nevedia zorientovať v investičných produktoch, posúdiť ich vhodnosť a ocenili by skôr jednoduchšie spôsoby ako tie, ktoré sú aktuálne na trhu štandardne dostupné.