Polovica Slovákov zarobí podľa Profesie mesačne menej ako 830 eur

Bratislava 9. februára (TASR) – Polovica Slovákov dostane od svojho zamestnávateľa mesačne menej ako 830 eur. Informovala o tom hovorkyňa portálu Profesia.sk Nikola Richterová, vychádzajúc z analýzy miezd v roku 2020 portálu Platy.sk. Slovenský platový medián, teda stredná hodnota, predstavoval vlani 1081 eur v hrubom, čo znamená, že 50 % Slovákov malo v čistom menej ako 830 eur mesačne.



Z analýzy takisto vyplynulo, že desatina Slovákov má základný plat nižší ako 714 eur v hrubom. "Táto časť ľudí narába mesačne s čistým príjmom pod 572 eur," vyčíslila Richterová.



Slovensko je pritom podľa portálu krajinou regionálnych rozdielov. "Keď sa pozrieme na mediány v jednotlivých regiónoch, môžeme vidieť, že Bratislavský kraj vyzerá v porovnaní so zostatkom Slovenska ako iná krajina. Iba polovica zamestnancov v hlavnom meste a okolí má základnú mzdu pod 1500 eur," dodala Richterová. V ostatných regiónoch sú platové pomery výrazne nižšie. V Trnavskom kraji bol minuloročný medián na úrovni 1100 eur – rovnako ako v Košickom kraji. Mzdový medián v Nitrianskom a Trenčianskom kraji bol 1050 eur a v Žilinskom a Banskobystrickom kraji 1000 eur. Najmenšiu mediánovú hodnotu zaznamenal portál v Prešovskom kraji, a to 936 eur.



Najväčšie regionálne rozdiely sú pritom medzi bratislavským a prešovským regiónom. Kým v Bratislave má základnú hrubú mzdu do 800 eur len 6,2 % pracujúcich, v Prešovskom kraji je to 33,6 %. Naopak, nad 2300 eur v hrubom zarába v Bratislavskom kraji 16,4 %, pričom v Prešovskom len 1,9 %.



Z analýzy takisto vyplynulo, že najhoršie platenými zamestnaniami v roku 2020 boli upratovačka s priemerným základným platom 634 eur, pomocná sila do kuchyne (650 eur), zberač (656 eur), krajčír (661 eur), šička (669 eur), chyžná (674 eur), vrátnik (683 eur), pomocný pracovník (683 eur), sanitár (695 eur) či školník (696 eur).



Naopak, najlepšie sa zarábalo na pozíciách ako generálny riaditeľ (5046 eur), country manager (4206 eur), riaditeľ IT (4202 eur), development director (3875 eur), riaditeľ logistiky (3382 eur), finančný riaditeľ (3363 eur), riaditeľ call centra (3240 eur), IT architekt (3214 eur), pilot (3210 eur) či medical advisor (3182 eur).