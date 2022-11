Polovica zo 7500 zamestnancov Twitteru prišla v piatok o miesto

San Francisco 4. novembra (TASR) - Polovica zo 7500 zamestnancov platformy Twitter bola v piatok prepustená, keďže nový majiteľ Elon Musk začal s veľkou prestavbou problémovej spoločnosti po jej prevzatí minulý týždeň. TASR správu prevzala z AFP, ktorá sa odvoláva na interný dokument.



"Zasiahne to približne 50 % pracovnej sily," uvádza sa v e-maile, ktorý agentúra AFP poslala zamestnancom Twitteru.



Americký minister práce Marty Walsh medzitým uviedol, že bude pozorne sledovať prepúšťanie v technologickom sektore vrátane chaotickej revízie Elona Muska v Twitteri.



Podľa iných zdrojov Musk v piatok začal s prepúšťaním zhruba 3700 zamestnancov Twitteru v snahe dosiahnuť ziskovosť platformy, ktorú kúpil za 44 miliárd USD (44,57 miliardy eur).



Väčšina prepustených je z oddelení etiky, marketingu a komunikácie, vyhľadávania, verejnej politiky a wellness. Musk zároveň v piatok zaútočil na "skupiny aktivistov", o ktorých tvrdí, že spustili prepad príjmov Twitteru z reklamy.



Tisíce zamestnancov Twitteru dostalo príkaz zostať v piatok doma a čakať na výsledky prepúšťania, pričom zamestnanci mali dostať správu o svojej budúcnosti e-mailom zhruba o 9.00 h miestneho času v San Franciscu.



Prepúšťanie je súčasťou snahy Muska o reorganizáciu spoločnosti, za ktorú v rámci kúpy prevzal aj miliardové dlhy. Musk predal akcie automobilky Tesla za 15,5 miliardy USD, aby získal peniaze na financovanie kúpy Twitteru.



Musk sa snaží nájsť nové spôsoby, aby Twitter mohol zarobiť vrátane nápadu účtovať používateľom 8 USD mesačne za overené účty. To by mohlo platforme pomôcť prekonať potenciálnu stratu inzerentov, hlavného zdroja príjmov. Mnohé z popredných svetových značiek pozastavili totiž reklamy na Twitteri po tom, ako Musk oznámil, že zreviduje pravidlá o regulácii obsahu.