Polovicu medziročného rastu priemyslu tvoril v marci autopriemysel

Bratislava 10. mája (TASR) - Presnú polovicu medziročného rastu priemyslu tvorila v marci 2021 kľúčová časť slovenského priemyslu, automobilový priemysel, ktorého produkcia medziročne vzrástla až o 58,5 %. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, v komentári k marcovej priemyselnej produkcii zverejnenej Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.



"Medziročne nižšiu produkciu vykázali len dve odvetvia slovenského priemyslu – dlhodobo sa trápiaci textilný a odevný priemysel (o 1,7 %) a volatilný petrochemický priemysel (o 11,7 %)," priblížil.



Významné zvýšenie produkcie oproti obdobiu spred dvoch rokov podľa neho zaznamenali najmä výrobcovia spotrebnej elektroniky (30 %), ale aj hutníci (5,8 %), strojári (2,0 %), potravinári (7,1 %), či výrobcovia chemikálií (4,1 %) a farmaceuti (2,2 %). Naopak, výrazný, viac ako 20-percentný pokles produkcie, vykazujú nábytkári, výrobcovia spotrebnej elektroniky a textilný a odevný priemysel.



Priemysel by mal podľa Koršňáka pokračovať v pozitívnom trende aj v nasledujúcom období, avšak jeho rast by mohli dočasne pribrzďovať problémy na ponukovej strane, najmä nedostatok polovodičov (čipov) v automobilovom priemysle. Aj napriek tomu v apríli sa nálada v slovenskom priemysle vyšplhala až na 50-mesačné maximum. "Spolu so silným bázickým efektom by tak mal slovenský priemysel v apríli dosahovať rekordné dynamiky medziročného rastu pohybujúce sa až na úrovni okolo 70 %. Májový výpadok v automobilovom priemysle dynamiku rastu následne výraznejšie spomalí, naďalej by sa však v medziročnom porovnaní mala držať v dvojciferných úrovniach," dodal Koršňák.



"V nasledujúcich mesiacoch očakávame opäť vysoké nárasty (prepad v apríli 2020 bol na úrovni 42 %), avšak koncom apríla už začínali aj slovenské firmy pociťovať problémy s dodávkami čipov. V plnej sile sa tieto ťažkosti v dodávateľskom reťazci preliali do ekonomiky až v máji, keď firmy museli prerušovať svoju výrobu (napríklad dve slovenské automobilky). Priemyselnú výrobu okrem toho ohrozujú aj ďalšie problémy, ako nedostatok prepravných kapacít, čo spolu s rastom cien pohonných látok tlačí nahor cenu prepravy," doplnil Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.



ŠÚ SR informoval, že priemyselná produkcia v marci 2021 medziročne vzrástla o 24,5 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v marci 2021 oproti februáru 2021 zvýšila o 0,5 %.