Polovicu tržieb e-shopov v SR tvoria najväčšie elektronické obchody

Bratislava 25. mája (TASR) - Priemerná ročná tržba slovenského e-shopu je 57.000 eur, avšak medián (stredná hodnota) predstavuje len 7000 eur. Polovicu tržieb v e-commerce pritom tvoria giganti, teda približne dvadsiatka najväčších e-shopov. Druhá polovica tržieb je generovaná zvyšnými 15.000 menšími predajcami. Vyplýva to z analýzy a odhadov spoločnosti Upgates, podľa ktorej výrazný nepomer medzi najväčšími hráčmi a zvyškom trhu potvrdzuje, že väčšina majiteľov na Slovensku má e-shop skôr ako doplnkový príjem.



Podľa údajov spoločnosti si čoraz viac Slovákov chce privyrábať práve predajom cez e-shopy. Evidujú pritom dlhodobý medziročný nárast počtu e-shopov na úrovni 30 %. Na to, aby bol e-shop úspešný, by však mal jeho prevádzkovateľ pamätať na niekoľko základných vecí.



Podľa Michala Benatzkeho z Upgates je základným faktorom úspechu e-shopu sortiment. "Ak sa obchodník netrafí do vkusu zákazníkov, budú všetky ďalšie kroky smerom k úspechu jeho projektu extrémne náročné. Potenciál úspešnosti produktu sa dá dopredu odhadnúť prostredníctvom rôznych marketingových nástrojov," priblížil Benatzky. Dodal, že okrem produktov musí mať obchod nastavené ceny tak, aby boli akceptovateľné pre spotrebiteľa, ale zároveň zohľadnili know-how, náklady a primeranú maržu.



Uspieť v konkurenčnom prostredí môže pomôcť e-shopu aj moderné a vizuálne atraktívne riešenie, ktoré je zároveň jednoduché pre používateľov. U zákazníkov často rozhodujú aj možnosti platby, väčšina ľudí platí na internete platobnou kartou a očakáva ponuku moderných platobných metód. Dôležitý je aj kvalitný, ústretový a podporný zákaznícky servis.



Úspešný e-shop sa rovnako musí vedieť podľa Benatzkeho dostať k zákazníkovi čo najbližšie. "Cieľom marketingu nemá byť len zvýšenie počtu objednávok, dôležité je aj budovanie povedomia o značke a budovanie zákazníckej základne. Získavanie nových zákazníkov je oveľa drahšie ako motivovanie existujúcich k opakovaným nákupom," dodal.