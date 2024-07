Poľovníci intenzívne riešia problém vysokých stavov raticovej zveri

Bratislava 29. júla (TASR) - Slovenská poľovnícka komora (SPK) sa dlhodobo venuje riešeniu problémov s vysokými stavmi raticovej zveri na Slovensku. Uviedol to Alojz Kaššák, hovorca SPK, v reakcii na minulotýždňový brífing opozičnej strany Sloboda a solidarita (SaS) o škodách spôsobených zverou.



Aktuálna situácia so zvyšovaním škôd spôsobených zverou si podľa Kaššáka vyžaduje neustále zvyšovanie lovu, čo dokazujú aj čísla. V roku 2010 predstavoval úbytok lovom a úhynom 89.795 kusov raticovej zveri, zatiaľ čo v poslednej poľovníckej sezóne 2023/2024 toto číslo predstavuje 213.953 kusov raticovej zveri. "Lovíme teda takmer trojnásobne viac ako pred trinástimi rokmi. Len za posledných päť rokov bolo ulovených 320.238 kusov diviačej zveri v rámci opatrení proti africkému moru ošípaných," priblížil.



Pripomenul, že lov raticovej zveri je povolený celoročne, čo umožnilo mimoriadne povolenie vydané rezortom pôdohospodárstva. Zver sa môže loviť 24 hodín denne, 365 dní v roku, a to aj pomocou zakázaných spôsobov, ako je nočné videnie. Napriek tomu poľovníci upozorňujú, že pre efektívny a ešte vyšší lov je nevyhnutná spolupráca celej spoločnosti. "Zdôrazňujeme, že škody spôsobené raticovou zverou je možné riešiť zvýšeným lovom, no je na to potrebné vytvoriť vhodné podmienky. Slovenskí poľovníci robia maximum toho, čo dokážu v rámci aktuálnych možností," podčiarkol Kaššák.



Upozornil, že poľovníci pravidelne informujú verejnosť, že lov je komplikovaný pohybom ľudí v prírode, najmä v skorých ranných a neskorých večerných hodinách. V okolí väčších miest, kde je vysoká návštevnosť lesov, polí a vinohradov, je lov zveri obtiažny aj z hľadiska bezpečnosti.



SPK podľa Kaššáka vyzýva poľnohospodárov, aby tiež prispeli k intenzívnejšiemu lovu vytvorením priaznivých podmienok pre sprehľadnenie poľnohospodárskej krajiny, napr. rozčlenením veľkých parciel s vysokými kultúrami, čo sa osvedčilo v krajinách ako Maďarsko a Poľsko. K rozčleneniu veľkých parciel veľmi dobre slúžia napr. aj biopásy, ktoré sú navyše významné pre zvýšenie biodiverzity hmyzu i cestou k návratu malej zveri do poľnohospodárskej krajiny.



Kaššák dodal, že SPK v súčasnosti aktívne spolupracuje s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na tvorbe nového poľovníckeho zákona, ktorý má riešiť, okrem iných, aj problémy s raticovou zverou.



SaS v stredu (24. 7.) uviedla, že poľnohospodárom na Slovensku vznikajú miliónové škody spôsobené vysokou zverou. Súčasný minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) na tieto problémy nereaguje a nepodniká potrebné kroky. Výšku škôd, ktoré sú vysokou raticovou zverou poľnohospodárom spôsobené, vyčíslila strana približne na 20 miliónov eur ročne. Poslanec za SaS Alojz Hlina upozornil na fakt, že problémy s vysokou zverou a jej možným odstrelom sa dajú riešiť v medziach súčasne platnej legislatívy a nie je potrebné prijatie nových zákonov.