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Poľovníci presúvajú hektolitre vody do lesných a poľných biotopov
Poľovníci podľa hovorcu systematicky čistia lesné studničky, prehlbujú prirodzené jamy a budujú malé mokrade, ktoré slúžia ako špongia pre udržanie vlahy.
Autor TASR
Bratislava 2. júla (TASR) - V čase, keď menšie prirodzené potoky či lesné studničky v dôsledku klimatických zmien úplne vysychajú, preberajú kľúčovú úlohu slovenskí poľovníci. Ich činnosť je založená na hľadaní lokálnych riešení v teréne - zameriavajú sa na zadržiavanie vody v krajine, budovanie napájadiel, prácu s voľne dostupnými prírodnými zdrojmi a ich citlivú distribúciu tam, kde je situácia najkritickejšia. Poľovníci po celom Slovensku dobrovoľne a na vlastné náklady presúvajú hektolitre vody do lesných a poľných biotopov. Informoval o tom Alojz Kaššák, hovorca Slovenskej poľovníckej komory (SPK).
„Iniciatíva #DRŽMEVODU je o rozumnom a ekologickom manažmente priamo v teréne. Naši členovia využívajú výhradne voľné, lokálne zachytené prírodné zdroje a prebytočnú vodu z krajiny, ktorú citlivo prelievajú do lesných a poľných napájačiek. Každý takto efektívne využitý liter vody znamená šancu na prežitie pre srnčiu, jeleniu či diviačiu zver, ale rovnako aj pre chránené vtáctvo, obojživelníky či hmyz,“ uviedla SPK.
Poľovníci podľa Kaššáka systematicky čistia lesné studničky, prehlbujú prirodzené jamy a budujú malé mokrade, ktoré slúžia ako špongia pre udržanie vlahy. Tým, že vodu udržiavajú a distribuujú výhradne v rámci voľnej prírody, nijakým spôsobom nezaťažujú verejné siete ani zdroje pitnej vody pre obyvateľstvo.
Kaššák dodal, že aktivita poľovníkov pomáha predchádzať dehydratácii zveri a minimalizuje riziko, že smädná zver bude nútená migrovať za vodou bližšie k ľudským obydliam alebo cez nebezpečné cestné komunikácie, čím sa predchádza nehodám a škodám na majetku. Napájadlá sú konštruované tak, aby slúžili celému ekosystému - od veľkých cicavcov až po drobné vtáctvo a opeľovače, ktoré sú od vlahy v prírode v týchto dňoch priamo závislé.
„Iniciatíva #DRŽMEVODU je o rozumnom a ekologickom manažmente priamo v teréne. Naši členovia využívajú výhradne voľné, lokálne zachytené prírodné zdroje a prebytočnú vodu z krajiny, ktorú citlivo prelievajú do lesných a poľných napájačiek. Každý takto efektívne využitý liter vody znamená šancu na prežitie pre srnčiu, jeleniu či diviačiu zver, ale rovnako aj pre chránené vtáctvo, obojživelníky či hmyz,“ uviedla SPK.
Poľovníci podľa Kaššáka systematicky čistia lesné studničky, prehlbujú prirodzené jamy a budujú malé mokrade, ktoré slúžia ako špongia pre udržanie vlahy. Tým, že vodu udržiavajú a distribuujú výhradne v rámci voľnej prírody, nijakým spôsobom nezaťažujú verejné siete ani zdroje pitnej vody pre obyvateľstvo.
Kaššák dodal, že aktivita poľovníkov pomáha predchádzať dehydratácii zveri a minimalizuje riziko, že smädná zver bude nútená migrovať za vodou bližšie k ľudským obydliam alebo cez nebezpečné cestné komunikácie, čím sa predchádza nehodám a škodám na majetku. Napájadlá sú konštruované tak, aby slúžili celému ekosystému - od veľkých cicavcov až po drobné vtáctvo a opeľovače, ktoré sú od vlahy v prírode v týchto dňoch priamo závislé.