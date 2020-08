Poľovnícka komora spustila webovú aplikáciu na predaj diviny

Bratislava 12. augusta (TASR) - Slovenská poľovnícka komora (SPK) spustila webovú aplikáciu pre uľahčenie predaja diviny. Divina v koži tak už bude viac dostupná pre všetkých občanov. Aplikácia je dostupná na www.predajdiviny.sk. Informoval o tom hovorca SPK Alojz Kaššák.



Trh s divinou je podľa neho od minulého roka paralyzovaný. V predošlej poľovníckej sezóne bol odbyt diviny mimoriadne náročný. Situácia sa ani v tomto roku nezlepšila a navyše pre pandémiu nového koronavírusu sa zhoršila. Výkupcovia nie sú schopní pri pretlaku diviny, ktorá visí zmrazená na skladoch v celej Európe, ponúknuť ani polovicu z cien z minulého roka.



"Potrebu uľahčiť predaj diviny sme riešili na prvých rokovaniach k africkému moru ošípaných (AMO) v apríli tohto roku. Všetky zúčastnené strany z expertnej skupiny pre AMO si uvedomovali, že tlak na znižovanie stavov diviačej zveri, ale aj ostatných druhov sa bude takisto zvyšovať pre rastúce škody, ktoré spôsobuje," uviedol.



V snahe pomôcť s odbytom poľovníkom a záujemcom prišla podľa Kaššáka SPK s myšlienkou vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá by mala občanom Slovenska priniesť ľahšiu dostupnosť k divine.



Pri tvorbe aplikácie aj legislatívneho komentára SPK spolupracovala so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou (ŠVPS) SR tak, aby kupujúci dostal odpovede na otázky, ktoré potrebuje vedieť o zákonnom predaji malých množstiev diviny v koži.



Slovenský spotrebiteľ podľa Kaššákových slov týmto nebude závislý od dovozu mäsa z voľne žijúcej zveri a farmových chovov zo zahraničia z Argentíny či Nového Zélandu, ktoré sú väčšinou len v zmrazenom stave. Navrhnutý systém predaja "z dvora" priamo spotrebiteľovi zvýši záujem poľovníkov regulovať koncentráciu voľne žijúcej zveri, a teda sa to dotkne nielen samotnej denzity, ale aj predchádzaniu mnohých chorôb vrátane AMO, ktorý je v súčasnosti veľmi aktuálny.



Touto formou ponúkané mäso zo zveriny nesie podľa neho so sebou záruku zdravotnej bezpečnosti a kvality. Nielen tým, že táto zver pochádza zo Slovenska, ale aj tým, že je po ulovení prehliadnutá a spĺňa všetky garancie aby spotrebiteľ bol chránený.



Upozornil, že aplikácia je plne prepojená s interným ERP systémom iDempier, Štatistickým informačným systémom SPK, ktorý disponuje databázou všetkých držiteľov poľovných lístkov a všetkých užívateľov poľovných revírov. Vďaka tomuto prepojeniu a verifikácie s IČO a číslom poľovného lístka je zabezpečené, že divinu nebudú môcť predávať súkromné osoby, ale len tí, ktorí majú na tento predaj oprávnenie a pre ktorých bol systém vytvorený.



Registrácia do webovej aplikácie je podľa Kaššáka možná v troch rolách - predávajúci, kupujúci a výkupca-spracovávateľ. Registrovaní kupujúci a výkupcovia získajú tú výhodu, že budú upozornení na pridanie ponuky predaja diviny v okrese ich záujmu, ktorý si zvolia. Pre skupinu kupujúcich, a teda najčastejšie ľudí, ktorí nemajú takí prístup k divine ako poľovníci, pribudnú v priebehu mesiaca inštruktážne videá, ako si zver odrať, rozdeliť a vykostiť či ako nakladať s odpadom. Bude vytvorená tiež sekcia receptov z diviny.



Kaššák dodal, že od spustenia aplikácie v piatok (7. 8.) má SPK doteraz registrovaných 55 predajcov, z čo je doposiaľ 26 riadne verifikovaných, a 40 kupujúcich.