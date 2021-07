Polovodičová kríza v máji zabrzdila popandemické zotavovanie priemyslu

Bratislava 9. júla (TASR) - Polovodičová kríza dočasne zabrzdila popandemické zotavovanie sa slovenského priemyslu. Uviedol to analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák v komentári k májovej priemyselnej produkcii.



"Globálna polovodičová kríza v máji podľa očakávaní zabrzdila i popandemické zotavovanie slovenského priemyslu. Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR sa produkcia slovenského priemyslu v máji medzimesačne znížila o 2,4 %. V medziročnom porovnaní síce priemysel zaznamenal stále relatívne silný dvojciferný rast (36,7 %), avšak v porovnaní s aprílom sa jeho dynamika spomalila o takmer polovicu (z 69,1 %)," priblížil.



Príčinu slabších májových čísel priemyslu je podľa Koršňáka potrebné hľadať jednoznačne v jeho kľúčovom odvetví – v automobilovom priemysle. Výroba dopravných zariadení v máji medzimesačne klesla o viac ako pätinu, a hoci v porovnaní s pandémiou okresanou produkciou v máji minulého roka slovenské automobilky a ich dodávatelia v odvetví vyprodukovali o 57,4 % viac, za úrovňou produkcie z mája 2019 ich produkcia zaostala až o 32,2 %.



Dôvody výpadku produkcie v automobilovom priemysle nie sú podľa analytika ani tak na strane dopytu, ale na strane ponuky a priamo súvisia s globálnou polovodičovou krízou, ktorá prepukla aj v dôsledku pandémiou narušených globálnych subdodávateľských reťazcov.



"Lepšia pandemická situácia v Európe podporená očkovaním pomáha zdvíhať európsky dopyt, čo sa ukazuje aj na ukazovateľoch nálady v európskom (i slovenskom) priemysle. Na druhej strane, nové mutácie vírusu či slabšia úroveň zaočkovanosti v niektorých krajinách (najmä regiónu strednej a východnej Európy vrátane Slovenska) môžu zvýrazniť jesennú vlnu pandémie a opäť tak pribrzdiť zotavovanie európskeho priemyslu. Už druhá vlna pandémie však ukázala, že priemysel sa už so šírením nového koronavírusu pomerne dobre vyrovnal a ani prísne protipandemické opatrenia nemusia viesť k jeho významnému poklesu," myslí si analytik.



Zdôraznil, že stabilnému návratu slovenského priemyslu na predpandemické úrovne však bude aj v nasledujúcich mesiacoch pravdepodobne brániť globálna polovodičová kríza. "Nedostatok čipov by mal v nepravidelných intervaloch naďalej odstavovať časť produkcie tuzemských automobiliek, hoci predpokladáme, že už predsa len v menšom rozsahu ako v máji," dodal Koršňák.