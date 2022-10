Poľská banka by mala kľúčový úrok zvýšiť o ďalších 25 bázických bodov

Varšava 3. októbra (TASR) - Poľská centrálna banka by mala aj na nasledujúcom zasadnutí zvýšiť kľúčovú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu tak, ako to urobila na septembrovom zasadnutí. Predpokladajú to ekonómovia s tým, že inflácia je vysoká, pričom v septembri dosiahla nové zhruba štvrťstoročné maximum. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Guvernér poľskej centrálnej banky Adam Glapinski síce pred časom uviedol, že úrokové sadzby by mali zostať po októbrovom zasadnutí na pôvodnej úrovni, prípadne vzrastú iba minimálne, mnohí analytici však tvrdia, že banka bude musieť reagovať na najnovšie údaje o inflácii. Tá dosiahla v septembri podľa prvých odhadov štatistického úradu medziročne 17,2 %, čo je nová najvyššia inflácia za 26 rokov. Výrazne prekonala aj očakávania trhov, ktoré počítali s infláciou na úrovni 16,5 %.



Analytici preto očakávajú, že centrálna banka pristúpi k ďalšiemu zvýšeniu hlavnej úrokovej sadzby aspoň o 25 bázických bodov, čo je rozsah, aký banka zvolila pri ostatnom zasadnutí na začiatku septembra. Vtedy kľúčový úrok posunula na 6,75 %.



"Očakávam ďalšie zvýšenie sadzby o 25 bázických bodov na 7 %, keďže vedenie banky dalo najavo, že v prípade ďalšieho zrýchľovania inflácie bude na túto situáciu adekvátne reagovať," povedal ekonóm pre trhy strednej a východnej Európy v spoločnosti Ipopema Securities Marcin Sulewski.



Zvýšenie hlavnej úrokovej sadzby na 7 % predpokladá aj banka Goldman Sachs. Podľa nej je dôležité, že sa výrazne zrýchľuje aj jadrová inflácia, ktorá je očistená o ceny energií a čerstvých potravín. "Vzhľadom na rast jadrových spotrebiteľských cien a pokračujúce tlaky v podobe potravinovej inflácie nepočítame s tým, že inflácia dosiahne svoje maximum v tomto roku," uviedla Goldman Sachs.



Z celkového počtu 18 oslovených analytikov, 15 očakáva zvýšenie hlavnej úrokovej sadzby o 25 bázických bodov. Dvaja očakávajú zvýšenie až o 50 bodov a s tým, že banka sadzbu ponechá na pôvodnej úrovni, počíta iba jeden. Menová rada poľskej centrálnej banky rozhodne o ďalšom smerovaní menovej politiky v stredu 5. októbra.