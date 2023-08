Poľská banka by podľa jej predstaviteľa nemala na jeseň zvýšiť sadzby

Varšava 8. augusta (TASR) - Poľská centrálna banka by mala zaujať vyčkávací postoj a na jeseň neznížiť úrokové sadzby. Vyhlásil to v utorok člen jej Rady pre menovú politiku Przemyslaw Litwiniuk. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Základná úroková sadzba sa po sérii zvyšovaní v súčasnosti pohybuje na úrovni 6,75 %. Od septembra minulého roka ju centrálna banka nemenila a prípadné zníženie by teraz bolo politicky citlivé vzhľadom na nadchádzajúce parlamentné voľby, ktoré sa v Poľsku uskutočnia na jeseň.



Volebný cyklus so sebou nesie určité hrozby vo vzťahu k naplneniu predpokladov menovej politiky, povedal Litwiniuk. Zdá sa, že fiškálna politika, ktorá mala byť podľa deklarácií zo začiatku roka z pohľadu menovej politiky neutrálna, neutrálna nebude, poznamenal. Poukázal pri tom na nedávno schválené opatrenia, ktoré počítajú s nárastom rozpočtových výdavkov.



Centrálna banka nemôže zasahovať do rozhodovania vlády, mala by ale primerane reagovať, povedal. Zníženie úrokových sadzieb na jeseň by bolo podľa neho chybou, najmä preto, že niektoré protiinflačné opatrenia vlády, napríklad úverové prázdniny a dotované hypotekárne úvery, už podkopávajú reštriktívny charakter menovej politiky.



Centrálna banka sa musí vo svojich analýzach zamerať na prichádzajúce informácie o volebných rizikách, spotrebiteľskom dopyte a cenách, uzavrel Litwiniuk.