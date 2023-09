Poľská centrálna banka bude pokračovať v súčasnej menovej politike

Varšava 26. septembra (TASR) - Poľská centrálna banka plánuje aj v budúcom roku pokračovať v doterajšej menovej politike a nebude ju meniť, ani čo sa týka strednodobého inflačného cieľa. Uviedla to Národná banka Poľska (NBP). TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



"Centrálna banka bude pokračovať vo svojej doterajšej stratégii. To platí aj pre strednodobý inflačný cieľ, ktorý bude aj v roku 2024 nastavený na 2,5 % plus-mínus jeden percentuálny bod," uviedla NBP. "Úrokové sadzby budú ďalej slúžiť ako hlavný nástroj menovej politiky," dodala. Zároveň však nevylúčila intervencie na devízovom trhu.



Čo sa týka vývoja inflácie, centrálna banka odhaduje, že do konca tohto roka bude pokračovať v zmierňovaní a tento trend by sa nemal meniť ani v nasledujúcom období. V auguste dosiahla 10,1 %, čo je najnižšia úroveň od februára minulého roka, stále je to však štvornásobok inflačného cieľa NBP. Veľa však bude závisieť aj od vývoja geopolitických faktorov, ktoré sú hlavným zdrojom neistoty, čo sa týka inflácie a vývoja ekonomiky.