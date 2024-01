Poľská centrálna banka by už s úrokovými sadzbami hýbať nemala

Varšava 8. januára (TASR) - Po tom, ako na jeseň minulého roka poľská centrálna banka znížila kľúčovú úrokovú sadzbu dvakrát po sebe, analytici očakávajú, že na terajšom zasadnutí by s úrokovými sadzbami hýbať nemala. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



V minulom roku znížila NBP hlavnú sadzbu dvakrát, v septembri a októbri, čím sa kľúčová úroková sadzba dostala na 5,75 %. Najmä októbrové zníženie bolo prekvapením, keďže inflácia v tom čase bola stále dosť vysoká. O rozhodnutí centrálnej banky sa vtedy špekulovalo ako o politicky motivovanom, keďže sa blížili parlamentné voľby.



Inflácia sa medzičasom zmiernila a v piatok (5. 1.) štatistický úrad oznámil, že dosiahla 6,1 %. To je najnižšia úroveň za viac než dva roky. Analytici pritom očakávali zmiernenie iba na 6,5 % z novembrovej úrovne 6,6 %. Inflácia v Poľsku sa postupne zmierňuje od dosiahnutia svojho maxima vo februári 2023, keď dosiahla 18,4 %.



Ekonóm Pekao Bank Kamil Luczkowski však očakáva, že napriek nízkej inflácii centrálna banka tentoraz ponechá sadzby na nezmenenej úrovni. "Ani po decembrovom nečakanom zmiernení inflácie nemeníme naše odhady a nepočítame s tým, že na terajšom zasadnutí menového výboru banka hlavnú úrokovú sadzbu opäť zníži," povedal Luczkowski. Prvé dvojdňové zasadnutie menového výboru poľskej centrálnej banky (NBP) v tomto roku sa začína v pondelok. Luczkowski však predpokladá, že predstavitelia centrálnej banky poukážu na vývoj inflácie, čo by sa mohlo odraziť na rozhodovaní na ďalších zasadnutiach.