Poľská centrálna banka kľúčové úroky nezmenila

Varšava 4. januára (TASR) - Poľská centrálna banka na svojom prvom zasadnutí v tomto roku ponechala svoje kľúčové úrokové sadzby nezmenené už štvrtýkrát po sebe. TASR o tom informuje na základe správy PAP.



Rada pre menovú politiku Národnej banky Poľska (NBP) na svojom zasadnutí v januári 2023 ponechala referenčnú sadzbu na úrovni 6,75 %, a to aj napriek prudko rastúcej inflácii. To signalizuje, že bude naďalej uprednostňovať uvoľnenejšie menové prostredie, keďže zhoršujúce sa ekonomické podmienky bránia rastu.



Lombardná sadzba banky zostala na úrovni 7,25 %, reeskontná sadzba na úrovni 6,80 % a diskontná sadzba na úrovni 6,85 %. Banka nezmenila ani depozitnú sadzbu, ktorá zostáva na úrovni 6,25 %.



Väčšina analytikov očakávala, že NBP svoje sadzby nezmení. Banka tak urobila už štvrtýkrát po sebe.



Spotrebiteľské ceny v Poľsku vzrástli v novembri 2022 medziročne o 17,5 % a medzimesačne o 0,7 %. A nedávno zverejnené ukazovatele naznačujú, že poľská ekonomika vo 4. štvrťroku 2022 ďalej spomaľovala, najmä v dôsledku problémov s dodávkami energie po invázii Ruska na Ukrajinu.



Rada pre menovú politiku dospela k záveru, že súčasná úroveň nákladov na pôžičky je dostatočne nízka na to, aby zabránila nadmernému dopytu, ktorý by tlačil spotrebiteľské ceny nahor, zatiaľ čo slabé vonkajšie podmienky a globálne sprísnenie menovej politiky by mali viesť k spomaľovaniu inflácie.



Centrálna banka uviedla, že bude pripravená zasiahnuť na menovom trhu, ak to bude považovať za potrebné.