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Poľská centrálna banka kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenila

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Poľské zloté, ilustračné foto zo dňa 17.10.2024. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Potvrdila ju na úrovni 3,75 %.

Autor TASR
Varšava 4. novembra (TASR) - Poľská centrálna banka na stredajšom zasadaní rozhodla, že svoju kľúčovú úrokovú sadzbu nezmení, a potvrdila ju na úrovni 3,75 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Ide o najnižšiu hodnotu kľúčovej sadzby od roku 2022 a banka ju na tejto úrovni udržala už na siedmom zasadaní v rade. Krok poľskej centrálnej banky je v súlade s očakávaniami trhu.

Banka o ponechaní úrokov na nezmenenej úrovni rozhodla za situácie, keď sa medziročná inflácia v krajine v októbri zmiernila na 3,5 % zo septembrových 4,1 %, čiže sa dostala najnižšie od augusta. Tempo rastu poľských spotrebiteľských cien bolo v októbri miernejšie, ako očakávali analytici, ktorí odhadovali, že bude na úrovni 3,7 %. Pomohli tomu vládne opatrenia na zníženie cien pohonných látok. Inflácia v krajine sa tak vrátila na hornú hranicu pásma, ktorú chce centrálna banka udržiavať. Banka sa totiž snaží, aby sa inflácia nadol aj nahor od hodnoty 2,5 % neodchyľovala viac ako o 1 %.

Tvorcovia poľskej menovej politiky sú však opatrní v otázke budúcich rozhodnutí o úrokoch, keďže ceny energií sa naďalej zvyšujú.
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