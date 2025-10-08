< sekcia Ekonomika
Poľská centrálna banka nečakane znížila kľúčový úrok
Autor TASR
Varšava 8. októbra (TASR) - Poľská centrálna banka v stredu nečakane rozhodla o znížení kľúčových úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Národná banka Poľska (NBP) na svojom zasadnutí 7. a 8. októbra znížila referenčnú sadzbu o 25 bázických bodov na 4,5 %, lombardnú sadzbu na 5 % a depozitnú na 4 %. Rozhodnutie Rady pre menovú politiku prekvapilo trhy, ktoré očakávali, že si NBP, ktorá začala s redukciou úrokov v máji, urobí pauzu.
Neočakávané zníženie úrokových sadzieb naznačuje, že centrálna banka verí, že cenové tlaky zostanú obmedzené napriek akomodačnej rozpočtovej politike krajiny. Nové sadzby nadobudnú účinnosť 9. októbra, podľa oficiálneho uznesenia zo zasadnutia Rady pre menovú politiku.
Mierna inflácia a spomaľujúci sa rast miezd poskytli NBP priestor na uvoľnenie menovej politiky. Medziročná miera inflácie v Poľsku zostala v septembri stabilná na augustovej úrovni 2,9 %, čo je v rámci cieľového rozpätia centrálnej banky 1,5 % - 3,5 %.
Tempo rastu miezd v auguste kleslo na 7,1 %, čím zaostalo za prognózami trhu. Fiškálna politika zostala relatívne obozretná, pričom vláda predĺžila zmrazenie cien energií do konca roka, čím zmiernila nákladový tlak na domácnosti a podniky.
