Poľská centrálna banka neočakáva zisk ani v tomto roku

Varšava 24. augusta (TASR) - Poľská centrálna banka pravdepodobne nezaznamená zisk ani v tomto roku. Uviedol to koncom týždňa člen menovej rady Národnej banky Poľska (NBP) Ludwik Kotecki. V minulom roku centrálna banka vykázala rekordnú stratu, ktorá dosiahla v prepočte takmer päť miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



"Podľa toho, ako sa situácia vyvíja, očakávame, že ani v tomto roku centrálna banka zisk nevykáže," povedal Kotecki pre rozhlasovú stanicu TOK FM. V prípade, že by banka bola v zisku, 95 % z tohto objemu by putovalo do štátnej pokladnice. Zvyšok si NBP ponecháva na podporu rezervného fondu.



V roku 2023 zaznamenala centrálna banka rekordnú stratu 20,8 miliardy zlotých (4,86 miliardy eur). Oproti predchádzajúcemu roku sa tak strata zvýšila o takmer štyri miliardy zlotých.



Pod rekordnú stratu za rok 2023 sa podľa NBP, ktorá tieto výsledky zverejnila v apríli, podpísalo posilnenie kurzu poľskej meny, uviedla vtedy agentúra Reuters. Kurz zlotého sa posilnil v reakcii na októbrové parlamentné voľby v Poľsku. Silnejší zlotý pritom negatívne pôsobí na vývoj devízových rezerv centrálnej banky. Tá pri zverejnení výsledkov za rok 2023 uviedla, že kurz zlotého mal na výsledky banky negatívny vplyv v hodnote 31 miliárd zlotých.



(1 EUR = 4,2775 PLN)