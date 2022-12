Varšava 8. decembra (TASR) - Poľská centrálna banka nepredpokladá skĺznutie ekonomiky do recesie, nevylučuje však, že môže zaznamenať nulový rast. Povedal to vo štvrtok guvernér Národnej banky Poľska (NBP) Adam Glapinski. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



"Nepredpokladáme, že Poľsko zaznamená recesiu, môže sa však stať, že pôjdeme nadol k hrubému domácemu produktu (HDP) na úrovni okolo nuly," povedal Glapinski odkazujúc na odhady na budúci rok. Tie centrálna banka aktualizovala v polovici novembra, pričom stanovila odhad tohtoročného rastu na úrovni 4,6 % a budúcoročného na úrovni 0,7 %. "Naša prognóza naďalej počíta s tým, že rast dosiahne minimálne 0,7 %, rozhodovať však bude viacero faktorov," dodal.



Glapinski zároveň predpokladá, že miera inflácie bude na začiatku budúceho roka pokračovať v zrýchľovaní, od marca či apríla by sa však rast spotrebiteľských cien mal začať spomaľovať. "Odhadujeme, že v januári a vo februári ešte dôjde k rastu, očakávame však, že v marci, prípadne v apríli by inflácia mala ísť výrazne nadol," povedal guvernér s tým, že ku koncu budúceho roka by inflácia mala dosiahnuť jednocifernú hodnotu. Upozornil však, že podmienkou je, aby nedošlo k nečakanému vývoju udalostí. V novembri dosiahla miera inflácie 17,4 %.



Najnovšie vyhliadky zverejnil Glapinski deň po tom, ako poľská centrálna banka ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu na pôvodnej úrovni, tretí mesiac po sebe. Hlavná úroková sadzba tak zostáva na úrovni 6,75 %. Na pôvodnej hodnote ponechala centrálna banka v stredu (7. 12.) aj ďalšie sadzby. Lombardná sadzba tak zotrvala na úrovni 7,25 %, rediskontná na úrovni 6,80 % a diskontná sadzba zostala na úrovni 6,85 %. Banka nezmenila ani depozitnú sadzbu, ktorá tak naďalej dosahuje 6,25 %.