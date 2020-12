Poľská centrálna banka nevylučuje, že zníži úrokové sadzby

Varšava 30. decembra (TASR) - Poľská centrálna banka by mohla v prvom kvartáli budúceho roka pristúpiť k ďalšiemu zníženiu úrokových sadzieb. Uviedol to tento týždeň guvernér Národnej banky Poľska Adam Glapinski. To je nečakaná zmena v jeho vyjadreniach, keďže tie nedávne viedli analytikov k očakávaniam, že sadzby sa na súčasnej úrovni udržia celý budúci a väčšinu nasledujúceho roka.



Glapinski v utorok (29. 12.) na twitterovom účte centrálnej banky a finančnom serveri Obserwator Finansowy uviedol, že "v momentálnej situácii je súčasná úroveň úrokových sadzieb adekvátna, v prvom kvartáli budúceho roka však nie je vylúčené ich zníženie". Jeho vyjadrenie sa tak výrazne líši od vyhlásenia zo začiatku decembra, že hlavná úroková sadzba by sa mala udržať na terajšej úrovni 0,1 % ešte dlhý čas. Na túto úroveň ju banka znížila koncom mája z pôvodnej hodnoty 0,5 %.



Aj vďaka pôvodným vyjadreniam vedenia banky analytici oslovení agentúrou Reuters v decembri uviedli, že podľa ich odhadov by sa sadzby mali udržať na nezmenenej úrovni až do štvrtého štvrťroka 2022. Podľa člena menovej rady centrálnej banky Jerzyho Zyzynského, ktorého oslovila agentúra Reuters, je však ďalšie zníženie úrokových sadzieb v 1. štvrťroku budúceho roka pravdepodobné, pretože "zotavovanie poľskej ekonomiky je slabé".