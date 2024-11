Poľská centrálna banka nevylučuje budúci rok infláciu výrazne nad 5 %

Varšava 8. novembra (TASR) - Poľská centrálna banka nevylučuje, že miera inflácie by sa na budúci rok mohla zrýchliť výrazne nad 5 %. Takýto scenár nastane podľa nej v prípade ďalšej liberalizácie cien elektrickej energie pre domácnosti. TASR o tom informuje na základe správy poľskej agentúry PAP.



Národná banka Poľska (NBP) v piatok uviedla, že inflácia môže v roku 2025 dosiahnuť až 5,6 %. Vychádza z toho, že opatrenia na pomoc domácnostiam pri vysokých cenách energií sa kompletne zrušia. Čo sa týka tohto roka, banka predpokladá, že miera inflácie ukončí rok na úrovni 3,7 % a po očakávanom zrýchlení na spomínaných 5,6 % sa v roku 2026 rast spotrebiteľských cien spomalí na 2,7 %.



V prípade tohto scenára NBP počíta tento rok s rastom ekonomiky o 2,7 % a v budúcom roku s jeho zrýchlením na 3,4 %. V roku 2026 však očakáva spomalenie rastu hospodárstva na 2,8 %.



Pri druhom scenári, ktorý zahrnuje prípadné zmrazenie cien energií, by tento rok miera inflácie dosiahla opäť 3,7 %, v nasledujúcom roku by sa však zrýchlila iba na 4,3 %. Na rok 2026 počíta NBP so zmiernením inflácie na 2,8 %.



Hrubý domáci produkt (HDP) by v takomto prípade dosiahol na budúci rok 3,5 % a v ďalšom roku 2,9 %. Na tento rok banka odhad v tomto prípade nemenila a podobne ako v prípade prvého scenára očakáva rast ekonomiky na úrovni 2,7 %.