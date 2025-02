Poľská centrálna banka nezaradí kryptomeny do svojich rezerv

Varšava 6. februára (TASR) - Poľská centrálna banka (NBP) nezaradí do svojich oficiálnych rezerv kryptomeny, ako je bitcoin, vyhlásil vo štvrtok guvernér banky Adam Glapinski. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



"NBP nebude za žiadnych okolností akumulovať rezervy v bitcoinoch," povedal na tlačovej konferencii Glapinski. Podľa jeho slov "rezervy musia byť absolútne bezpečné" a NBP ich okrem iného drží v zlate, eurách a dolároch. "O bitcoinoch možno povedať veľa, ale nie to, že sú trvalou bezpečnou súčasťou rezerv," dodal guvernér.



Hodnota celkových oficiálnych aktív poľskej centrálnej banky ku koncu novembra minulého roka predstavovala 890,3 miliardy zlotých (212,14 miliardy eur), z čoho pripadlo 156,5 miliardy na rezervy v zlate, uviedla agentúra PAP. "S takýmito obrovskými rezervami sme vždy bezpečným partnerom, aj keď hraničíme s veľmi nestabilným regiónom," uzavrel Glapinski.



Myšlienku držať časť bankových rezerv v bitcoinoch prezentoval minulý týždeň guvernér Českej národnej banky Aleš Michl. Bitcoin sa zdá byť dobrým nástrojom na diverzifikáciu aktív, uviedol v rozhovore pre denník Financial Times. Česká centrálna banka by podľa neho mohla v bitcoinoch držať až 5 % svojich rezerv, ktoré majú celkovú hodnotu približne 140 miliárd eur.



(1 EUR = 4,2065 PLN)