Poľská centrálna banka kľúčové úroky nezmenila

Varšava 13. januára (TASR) - Poľská centrálna banka na svojom januárovom zasadnutí podľa očakávania kľúčové úrokové sadzby nezmenila a ponechala ich na rekordne nízkych úrovniach.



Rada pre menovú politiku Národnej banky Poľska (NBP) po stredajšom zasadnutí oznámila, že referenčná sadzba zostáva na úrovni 0,1 %, keďže ekonomika zápasí s recesiou v dôsledku pandémie nového koronavírusu a inflačných tlakov.



Rovnako zostali stabilné aj lombardná sadzba, a to na úrovni 0,5 %, úroková sadzba z vkladov (0 %) a rediskontná sadzba (na úrovni 0,11 %).



Ročná miera inflácie v Poľsku sa v decembri spomalila a dosiahla 2,3 % po tom, ako bola 13 mesiacov po sebe nad strednodobým cieľom centrálnej banky na úrovni 2,5 %.



Rada pre menovú politiku vlani v období od 17. marca do 28. mája znížila referenčnú sadzbu trikrát, a to celkovo o 140 bázických bodov na súčasných 0,10 %.