Poľská centrálna banka nemení úrokové sadzby

Varšava 2. decembra (TASR) - Poľská centrálna banka ponechala na svojom decembrovom zasadnutí hlavnú úrokovú sadzbu na historickom minime a potvrdila tak očakávania analytikov.



Menový výbor Národnej banky Poľska ponechal kľúčovú referenčnú sadzbu na úrovni 0,1 %, na ktorú ju banka znížila v máji. Analytici s tým počítali, keďže podľa nich preferovaným nástrojom na podporu poľskej ekonomiky naďalej zostáva kvantitatívne uvoľňovanie.



"Nedávne vyjadrenia väčšiny predstaviteľov centrálnej banky podporili náš scenár, že úrokové sadzby by sa minimálne do roku 2022 meniť nemali," uviedla v správe klientom ING Bank Slaski. Ako dodala, uvoľňovanie menovej politiky sa bude ďalej zameriavať na nákup aktív.



Okrem kľúčovej sadzby centrálna banka nemenila ani lombardnú či depozitnú sadzbu. V prvom prípade zotrvala na úrovni 0,5 % a v druhom na úrovni 0 %. Nemenila sa ani rediskontná sadzba. To znamená, že ju banka ponechala na úrovni 0,11 %.