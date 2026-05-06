Streda 6. máj 2026
Poľská centrálna banka ponechala úrokové sadzby nezmenené

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Varšava 6. mája (TASR) - Poľská centrálna banka ponechala v stredu úrokové sadzby nezmenené. Rozhodla tak pár dní po tom, ako štatistický úrad zverejnil, že miera inflácie dosiahla v apríli najvyššiu úroveň za takmer rok. Informovala o tom agentúra PAP.

Menová rada Národnej banky Poľska (NBP) potvrdila v stredu kľúčovú referenčnú sadzbu na úrovni 3,75 %, v súlade s očakávaniami. Na tejto úrovni ju ponechala aj na predchádzajúcom zasadnutí na začiatku apríla po tom, ako ju v marci znížila o štvrť percentuálneho bodu.

Po dvojdňovom zasadnutí NBP uviedla, že na pôvodnej úrovni zostávajú aj ďalšie sadzby. Lombardnú sadzbu ponechala na hodnote 4,25 %, depozitnú na úrovni 3,25 %, diskontnú na úrovni 3,85 % a rediskontnú na hodnote 3,80 %.

Centrálna banka oznámila ponechanie úrokových sadzieb na pôvodnej úrovni týždeň po tom, ako štatistický úrad GUS zverejnil predbežné údaje o vývoji inflácie za mesiac apríl. Tie ukázali, že spotrebiteľské ceny vzrástli minulý mesiac medziročne o 3,2 %. Znamená to najvyššiu infláciu od júna minulého roka.

Aprílová inflácia je tak výrazne nad inflačným cieľom centrálnej banky. Ten NBP stanovila na úrovni 2,5 %, plus-mínus jeden percentuálny bod.
