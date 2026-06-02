Poľská centrálna banka ponechala úrokové sadzby nezmenené
Autor TASR
Varšava 2. júna (TASR) - Poľská centrálna banka ponechala v utorok úrokové sadzby nezmenené. Banka uviedla, že vzhľadom na súčasné makroekonomické podmienky a neistotu, čo sa týka budúceho vývoja geopolitickej situácie a jej vplyvu na poľskú ekonomiku, sa rozhodla menovú politiku momentálne nemeniť. Informovala o tom agentúra PAP.
Po dvojdňovom zasadnutí Menová rada Národnej banky Poľska (NBP) informovala, že kľúčovú referenčnú sadzbu ponecháva na úrovni 3,75 %, čo je v súlade s očakávaniami. Naposledy s ňou hýbala v marci, keď ju na uvedenú úroveň znížila o štvrť percentuálneho bodu.
Nemenila ani ďalšie úrokové sadzby. Lombardnú sadzbu ponechala na hodnote 4,25 %, depozitnú na úrovni 3,25 %, diskontnú na úrovni 3,85 % a rediskontnú na hodnote 3,80 %.
Banka zároveň dodala, že v prípade potreby je pripravená na opatrenia s cieľom udržať finančnú stabilitu. „Centrálna banka bude naďalej prijímať opatrenia, ktoré zabezpečia finančnú a makroekonomickú stabilitu a najmä infláciu v strednodobom horizonte na úrovni inflačného cieľa,“ uviedla NBP. Ten banka stanovila na úrovni 2,5 %, plus-mínus jeden percentuálny bod. V máji dosiahla medziročná inflácia v Poľsku 3,1 %.
