Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 2. jún 2026Meniny má Xénia, Oxana
< sekcia Ekonomika

Poľská centrálna banka ponechala úrokové sadzby nezmenené

.
Poľské zloté, ilustračné foto zo dňa 17.10.2024. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Po dvojdňovom zasadnutí Menová rada Národnej banky Poľska (NBP) informovala, že kľúčovú referenčnú sadzbu ponecháva na úrovni 3,75 %, čo je v súlade s očakávaniami.

Autor TASR
Varšava 2. júna (TASR) - Poľská centrálna banka ponechala v utorok úrokové sadzby nezmenené. Banka uviedla, že vzhľadom na súčasné makroekonomické podmienky a neistotu, čo sa týka budúceho vývoja geopolitickej situácie a jej vplyvu na poľskú ekonomiku, sa rozhodla menovú politiku momentálne nemeniť. Informovala o tom agentúra PAP.

Po dvojdňovom zasadnutí Menová rada Národnej banky Poľska (NBP) informovala, že kľúčovú referenčnú sadzbu ponecháva na úrovni 3,75 %, čo je v súlade s očakávaniami. Naposledy s ňou hýbala v marci, keď ju na uvedenú úroveň znížila o štvrť percentuálneho bodu.

Nemenila ani ďalšie úrokové sadzby. Lombardnú sadzbu ponechala na hodnote 4,25 %, depozitnú na úrovni 3,25 %, diskontnú na úrovni 3,85 % a rediskontnú na hodnote 3,80 %.

Banka zároveň dodala, že v prípade potreby je pripravená na opatrenia s cieľom udržať finančnú stabilitu. „Centrálna banka bude naďalej prijímať opatrenia, ktoré zabezpečia finančnú a makroekonomickú stabilitu a najmä infláciu v strednodobom horizonte na úrovni inflačného cieľa,“ uviedla NBP. Ten banka stanovila na úrovni 2,5 %, plus-mínus jeden percentuálny bod. V máji dosiahla medziročná inflácia v Poľsku 3,1 %.
.

Neprehliadnite

Prieskum: Voľby by v máji vyhralo PS, nasleduje Smer-SD a Republika

DVE TORNÁDA: Zaznamenali ich na juhu Česka

V. Blahová: Najväčším spúšťačom starnutia kože je UV žiarenie

OTESTUJTE SA: Ste skutočný pamätník slovenskej retro éry?