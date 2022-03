Poľská centrálna banka pripravuje program na výmenu hrivien

Varšava 18. marca (TASR) - Ukrajinci, ktorí utiekli pred vojnou do Poľska, si budú môcť od polovice budúceho týždňa vymeniť hrivny za poľské zloté. Je to súčasť programu, na ktorom spolupracujú poľská centrálna banka a najväčšia banka v krajine PKO. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Zmenárne a banky v mnohých krajinách sa zdráhajú prijímať ukrajinské hrivny a Ukrajinci, ktorí prichádzajú len s hotovosťou, tak majú problém. Poľská centrálna banka v tejto súvislosti vo štvrtok (17. 3.) večer uviedla, že spolupracuje s PKO na programe, ktorý umožní zhruba dvom miliónom ukrajinských utečencov v Poľsku zameniť si ich menu za poľskú.



"V dôsledku prílevu veľkého počtu vojnových utečencov z územia Ukrajiny, ktorí do Poľska prichádzajú s hrivnami iba vo forme hotovosti, Národná banka Poľska intenzívne pracuje na programe konverzie hrivien na poľské zloté," uviedla centrálna banka v oficiálnom oznámení. Ako dodala, bude možné vymeniť bankovky v hodnote 100, 200, 500 a 1000 hrivien, pričom jednotlivec si bude môcť v pobočkách banky PKO vymeniť maximálne 10.000 hrivien. Ako dodala agentúra Reuters, Európska centrálna banka momentálne pracuje na finančnom nástroji, ktorý by umožnil miliónom Ukrajincov vymeniť si ich úspory za tvrdú menu.