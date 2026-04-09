Poľská centrálna banka svoju kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenila
Centrálna banka uviedla, že jej ďalšie rozhodnutia budú závisieť od prichádzajúcich informácií týkajúcich sa vyhliadok inflácie a hospodárskej aktivity v Poľsku.
Autor TASR
Varšava 9. apríla (TASR) - Poľská centrálna banka vo štvrtok v súlade s očakávaniami trhu ponechala svoju hlavnú úrokovú sadzbu na úrovni 3,75 %. Jej rozhodnutie prišlo za situácie, keď sa medziročná inflácia v Poľsku podľa odhadu štatistického úradu krajiny v marci zrýchlila na úroveň 3 % po tom, ako sa spotrebiteľské ceny vo februári oproti rovnakému mesiacu vlaňajška zvýšili o 2,1 %. Dôvodom posilnenia inflácie bolo výrazné zdraženie pohonných látok v dôsledku konfliktu na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Centrálna banka uviedla, že jej ďalšie rozhodnutia budú závisieť od prichádzajúcich informácií týkajúcich sa vyhliadok inflácie a hospodárskej aktivity v Poľsku. Tieto vyhliadky sú v súčasnosti ovplyvnené zmenami makroekonomickej situácie vo svete vrátane zmien globálnych cien komodít.
Banka zároveň bude čakať na to, ako infláciu ovplyvní vývoj fiškálnej politiky a regulácia cien pohonných látok či vývoj aktivity a miezd v poľskom hospodárstve.
