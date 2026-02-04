< sekcia Ekonomika
Poľská centrálna banka úroky nezmenila, čaká na prognózu inflácie
Poľská centrálna banka v stredu ponechala svoju hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú na úrovni 4 %.
Autor TASR
Varšava 4. februára (TASR) - Poľská centrálna banka v stredu ponechala svoju hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú na úrovni 4 %. Úroky nezmenila už druhý mesiac, keďže tvorcovia menovej politiky krajiny čakajú na nové makroekonomické prognózy, po ktorých zvážia ďalšie uvoľňovanie. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rozhodnutie banky je v podstate v súlade s očakávaniami, hoci niektorí analytici predpokladali zníženie hlavnej sadzby o 25 bázických bodov. Centrálna banka uviedla, že nemá dostatočné prognózy vývoja inflácie. Nová predpoveď bude známa v marci, čo umožní jasnejšie posúdiť, či nedávny trend dezinflácie je udržateľný.
V decembri sa inflácia v Poľsku spomalila na 2,4 %. Dostala sa tak do blízkosti strednej hodnoty cieľového pásma od 1,5 % do 3,5 %. Konečné údaje o januárovej a februárovej poľskej inflácii však budú k dispozícii až v marci po zmenách štatistického koša.
Rozhodnutie banky je v podstate v súlade s očakávaniami, hoci niektorí analytici predpokladali zníženie hlavnej sadzby o 25 bázických bodov. Centrálna banka uviedla, že nemá dostatočné prognózy vývoja inflácie. Nová predpoveď bude známa v marci, čo umožní jasnejšie posúdiť, či nedávny trend dezinflácie je udržateľný.
V decembri sa inflácia v Poľsku spomalila na 2,4 %. Dostala sa tak do blízkosti strednej hodnoty cieľového pásma od 1,5 % do 3,5 %. Konečné údaje o januárovej a februárovej poľskej inflácii však budú k dispozícii až v marci po zmenách štatistického koša.