Poľská centrálna banka vyslala protirečivé signály o sadzbách

Varšava 29. mája (TASR) - Dvaja predstavitelia poľskej centrálnej banky vyslali v pondelok protirečivé signály v otázke ďalšieho smerovania menovej politiky. Člen rady pre menovú politiku centrálnej banky Ludwik Kotecki uviedol, že do konca tohto roka nevidí priestor na zníženie úrokových sadzieb. V rozhovore pre rozhlasovú stanicu TOK FM vyjadril obavy z toho, že to isté môže platiť aj v budúcom roku. Jeho kolegyňa v rade Gabriela Maslowská sa, naopak, vyjadrila, že začať so znižovaním sadzieb by bolo možné už tento rok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Kotecki priblížil, že inflácia v máji pravdepodobne klesne na 13 % z aprílových 14,7 %. Zostane tak podľa neho stále príliš vysoko na to, aby bolo možné uvoľniť prísnu menovú politiku. Maslowská očakáva, že spotrebiteľské ceny budú v nasledujúcich mesiacoch spomaľovať rast a keď sa dostanú pod hranicu 10 %, nastane čas otvoriť diskusiu o znížení sadzieb. Hovoriť o konkrétnom dátume je zatiaľ predčasné, dodala v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Radio Maryja. Centrálna banka musí mať podľa nej najskôr istotu, že inflácia sa udržateľne približuje k cieľovej hodnote 2,5 %.



Poľská centrálna banka by mohla do konca tohto roka začať so znižovaním úrokových sadzieb aj podľa premiéra Mateusza Morawieckeho. Ten minulý týždeň uviedol, že pokiaľ sa neobjavia nové nečakané situácie, ako napríklad návrat energetickej krízy, mohla by banka pristúpiť k zníženiu sadzieb v 4. kvartáli.