Poľská centrálna banka zlepšila odhad tohtoročného vývoja ekonomiky

Varšava 10. novembra (TASR) - Poľská ekonomika by mala tento rok zaznamenať miernejší pokles, než sa pôvodne očakávalo. Informovala o tom v utorok poľská centrálna banka, ktorá zverejnila nový odhad. V prípade 4. štvrťroka, ako aj roka 2021, však prognózu zhoršila.



Ekonomika Poľska sa po májovom uvoľnení karanténnych opatrení začala rýchlo zotavovať, nástup druhej vlny pandémie však opäť viedol k zatvoreniu mnohých obchodov, barov či reštaurácií. To sa podľa centrálnej banky odrazilo na úprave jej odhadu vývoja ekonomiky vo 4. štvrťroku.



"V dôsledku zvyšujúcej sa neistoty a negatívnych nálad v dôsledku opätovného nástupu pandémie môže byť súkromná spotreba vo 4. kvartáli tohto roka nižšia, než naznačoval júlový odhad," uviedla centrálna banka. Najnovšie preto počíta s poklesom ekonomiky vo 4. kvartáli o 6,5 %, zatiaľ čo v júli počítala s poklesom na úrovni 5,3 %.



Naopak, za 2. kvartál upravila údaje smerom nahor, čo sa pozitívne odrazí na vývoji ekonomiky za celý rok 2020. Podľa centrálnej banky by poľská ekonomika mala v tomto roku zaznamenať pokles o 3,5 %, zatiaľ čo v júlovom odhade počítala s poklesom o 5,4 %.



V budúcom roku by ekonomika mala vzrásť, tempo rastu však banka revidovala smerom nadol. Pôvodne počítala s tým, že v roku 2021 ekonomika vzrastie o 4,9 %, nová prognóza hovorí o raste na úrovni 3,1 %.