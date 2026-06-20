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Poľská centrálna banka zvýšila zlaté rezervy na takmer 614 ton
Ku koncu minulého roka dosiahol objem zlatých rezerv NBP zhruba 550 ton, čo za celý rok 2025 predstavuje zvýšenie približne o 100 ton.
Autor TASR
Varšava 20. júna (TASR) - Poľská centrálna banka pokračuje vo zvyšovaní zlatých rezerv. Uviedla to inštitúcia s tým, že ku koncu mája dosiahli jej zlaté rezervy už takmer 614 ton. To je o vyše 18 ton viac než v závere apríla. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.
Národná banka Poľska (NBP) oznámila, že v závere mája dosiahli jej zlaté rezervy 613,9 tony. Ku koncu apríla predstavovali zhruba 595,6 tony. Banka sa tak opätovne priblížila k svojmu cieľu oznámenému na začiatku roka, ktorým sú zlaté rezervy v objeme 700 ton.
Guvernér NBP Adam Glapiňski začiatkom júna uviedol, že hodnota zlatých rezerv dosiahla 324,2 miliardy zlotých (76,08 miliardy eur). Zároveň dodal, že Poľsko patrí k desiatke krajín s najvyššími zlatými rezervami na svete.
Ku koncu minulého roka dosiahol objem zlatých rezerv NBP zhruba 550 ton, čo za celý rok 2025 predstavuje zvýšenie približne o 100 ton. Poľská centrálna banka sa tak vlani stala najväčším čistým kupcom zlata spomedzi centrálnych bánk.
(1 EUR = 4,2615 PLN)
Národná banka Poľska (NBP) oznámila, že v závere mája dosiahli jej zlaté rezervy 613,9 tony. Ku koncu apríla predstavovali zhruba 595,6 tony. Banka sa tak opätovne priblížila k svojmu cieľu oznámenému na začiatku roka, ktorým sú zlaté rezervy v objeme 700 ton.
Guvernér NBP Adam Glapiňski začiatkom júna uviedol, že hodnota zlatých rezerv dosiahla 324,2 miliardy zlotých (76,08 miliardy eur). Zároveň dodal, že Poľsko patrí k desiatke krajín s najvyššími zlatými rezervami na svete.
Ku koncu minulého roka dosiahol objem zlatých rezerv NBP zhruba 550 ton, čo za celý rok 2025 predstavuje zvýšenie približne o 100 ton. Poľská centrálna banka sa tak vlani stala najväčším čistým kupcom zlata spomedzi centrálnych bánk.
(1 EUR = 4,2615 PLN)