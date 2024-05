Poľská ekonomika by mala v najbližších rokoch rásť minimálne o 3 %

Varšava 1. mája (TASR) - Ekonomika Poľska by mala v najbližších rokoch rásť minimálne o 3 %, pričom v budúcom roku by sa tempo rastu mohlo priblížiť k 4 %. Uviedlo to v týchto dňoch poľské ministerstvo financií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Ministerstvo vo svojom viacročnom finančnom pláne uviedlo, že tento rok by rast hospodárstva mal dosiahnuť 3,1 %. V budúcom roku očakáva zrýchlenie rastu ekonomiky na 3,7 %. V roku 2026 však odhaduje, že tempo rastu sa spomalí na 3,4 % a v roku 2027 na 3 %.



Ministerstvo financií zverejnilo aj inflačné vyhliadky a v rámci nich odhaduje, že miera inflácie sa bude postupne spomaľovať, pričom v roku 2027 by sa mala dostať pod 3 %. Na tento rok počíta ministerstvo s rastom spotrebiteľských cien o 5,2 %. Miera inflácie by sa v budúcom roku mala zmierniť na 4,1 %, v roku 2026 na 3,3 % a v roku 2027 na 2,5 %.



Aj v prípade rozpočtového deficitu počíta ministerstvo financií s jeho postupným poklesom. Tento rok ho očakáva na úrovni 5,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), v roku 2025 na úrovni 4,4 % HDP a v ďalších dvoch rokoch pod 4 % HDP. V roku 2026 by rozpočtový schodok mal dosiahnuť 3,8 % HDP a v ďalšom roku 3,3 % HDP.



Nezamestnanosť predpokladá poľské ministerstvo financií v závere tohto roka na úrovni 5 %. V budúcom roku by sa mala mierne znížiť na 4,9 %.