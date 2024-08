Poľská ekonomika by sa mala na budúci rok zrýchliť

Varšava 28. augusta (TASR) - Poľská vláda odhaduje, že tempo rastu ekonomiky by v budúcom roku mohlo dosiahnuť takmer 4 %. Informovala o tom agentúra PAP. Vláda tak v porovnaní s odhadmi spred vyše dvoch mesiacov svoju prognózu vývoja hospodárstva na budúci rok mierne zlepšila.



"Ekonomika Poľska by mala v tomto roku vzrásť o 3,1 % a na budúci rok očakávame, že rast sa zrýchli na 3,9 %," povedal poľský minister financií Andrzej Domanski.



Domanski tak potvrdil odhad vývoja poľskej ekonomiky na tento rok z polovice júna, v prípade odhadu rastu v budúcom roku je však súčasná prognóza lepšia. Vláda už v polovici júna počítala s tohtoročným rastom hospodárstva o 3,1 %, na rok 2025 však očakávala rast na úrovni 3,7 %.



Nový odhad na budúci rok tak preskočil aj optimistickú prognózu centrálnej banky. Tá začiatkom júla zverejnila vlastný odhad, na základe ktorého by poľská ekonomika mala v roku 2025 zaznamenať rast o 3,8 %.