Poľská ekonomika na budúci rok ožije a opäť začne rásť

Varšava 23. júla (TASR) - Poľská ekonomika na budúci rok ožije a po tohoročnom poklese sa vráti k rastu, zatiaľ čo inflácia sa citeľne spomalí. Uviedli to vo štvrtok varšavské noviny Dziennik Gazeta Prawna s odvolaním sa na vládnu smernicu v súvislosti s prípravami návrhu rozpočtu na budúci rok.



Konkrétne, vláda vo Varšave očakáva, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Poľska v roku 2021 zvýši o 4 % po poklese o 4,6 % v tomto roku, zatiaľ čo tempo rastu inflácie sa spomalí na 1,8 % z tohoročných 3,3 %, napísal Dziennik Gazeta Prawna.



Kabinet plánuje tiež zvýšenie minimálnej mzdy na 2716 zlotých (613,26 eura) namiesto na 3000 PLN, ktoré vládnuca strana pôvodne sľúbila.



Na ilustráciu, v súčasnosti je minimálna mzda v Poľsku na úrovni 2600 PLN.



Miera nezamestnanosti má tento rok dosiahnuť 8 % a budúci rok mierne klesne na 7,5 %.



Investície by mali vzrásť o 4 % po tohoročnom znížení o 10,6 %, zatiaľ čo súkromná spotreba, ktorá podľa vládneho odhadu tento rok klesne o 4,2 %, by mala na budúci rok ožiť a zvýšiť sa o 4,4 %.



Mzdy vo verejnom sektore budú zmrazené, uviedli noviny. Vláda sa však bude držať svojich pôvodných plánov a vyplatí takzvaný 13. dôchodok aj v budúcom roku, a dokonca k nemu pridá aj 14. Výdavky štátu tak stúpnu o približne 20 miliárd PLN.



Vláda chce tiež zaviesť daň na sladené nápoje.