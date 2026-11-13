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Poľská ekonomika rástla najslabším tempom za viac než rok
V medzikvartálnom porovnaní zaznamenala poľská ekonomika po úprave o sezónne vplyvy rast o 0,8 %.
Autor TASR
Varšava 13. novembra (TASR) - Poľská ekonomika spomalila v 3. štvrťroku tempo rastu, pričom rast bol najslabší za viac než rok. Poukázal na to v piatok zverejnený rýchly odhad poľského štatistického úradu GUS. Informovali o tom agentúra PAP a portál tradingeconomics.
Hrubý domáci produkt (HDP) Poľska vzrástol v 3. štvrťroku medziročne o 3,5 %. V predchádzajúcom kvartáli zaznamenala poľská ekonomika rast po revízii smerom nahor o 4,1 % (predbežný odhad vykazoval rast o 3,9 %). Výsledky zaostali za očakávaniami ekonómov, ktorí počítali s miernejším spomalením rastu, a to na 3,6 % až 3,7 %.
Zároveň je to najslabší rast poľskej ekonomiky od 2. štvrťroka 2025, v ktorom HDP vzrástol rovnako o 3,5 %. Podľa GUS je za tým najmä slabšia domáca spotreba. Tú do veľkej miery ovplyvnili vyššie ceny palív, ktoré zasiahli do kúpyschopnosti obyvateľstva.
V medzikvartálnom porovnaní zaznamenala poľská ekonomika po úprave o sezónne vplyvy rast o 0,8 %. Aj v tomto prípade sa tempo rastu spomalilo, keď v 2. kvartáli vzrástla ekonomika po revízii smerom nahor o 1,1 %. Pôvodne štatistici uvádzali rast o 1 %. Podrobné makroekonomické údaje za 3. kvartál plánuje GUS zverejniť 30. novembra.
Hrubý domáci produkt (HDP) Poľska vzrástol v 3. štvrťroku medziročne o 3,5 %. V predchádzajúcom kvartáli zaznamenala poľská ekonomika rast po revízii smerom nahor o 4,1 % (predbežný odhad vykazoval rast o 3,9 %). Výsledky zaostali za očakávaniami ekonómov, ktorí počítali s miernejším spomalením rastu, a to na 3,6 % až 3,7 %.
Zároveň je to najslabší rast poľskej ekonomiky od 2. štvrťroka 2025, v ktorom HDP vzrástol rovnako o 3,5 %. Podľa GUS je za tým najmä slabšia domáca spotreba. Tú do veľkej miery ovplyvnili vyššie ceny palív, ktoré zasiahli do kúpyschopnosti obyvateľstva.
V medzikvartálnom porovnaní zaznamenala poľská ekonomika po úprave o sezónne vplyvy rast o 0,8 %. Aj v tomto prípade sa tempo rastu spomalilo, keď v 2. kvartáli vzrástla ekonomika po revízii smerom nahor o 1,1 %. Pôvodne štatistici uvádzali rast o 1 %. Podrobné makroekonomické údaje za 3. kvartál plánuje GUS zverejniť 30. novembra.